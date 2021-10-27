  • BIST 1.509,200
  • Altın 546,93
  • Dolar 9,4716
  • Euro 11,0283
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Akaryakıt ve Tüp Gaza Yapılacak Artışlar Belirlendi

» »
Akaryakıt ithalatçılarının zam talep ederek bayilere yakıt vermemesi nedeniyle geçen hafta piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.
Akaryakıt ve Tüp Gaza Yapılacak Artışlar Belirlendi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, dün Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek, prosedür gereği akaryakıt ve tüp gaz fiyat artışlarını belirleyip onay için Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini açıkladı.

Aşıkoğlu, akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması; tüp gazın ise 140 TL’ye yükselmesi yönündeki kararın Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

Akaryakıt ithalatçılarının zam talep ederek bayilere yakıt vermemesi nedeniyle geçen hafta piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

Öte yandan zam beklentisi nedeniyle stokun tükenmesi üzerine süpermarketlerde bugünlerde tüp gaz satışı yapılmıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı... Video ve aklımızdan geçen deli sorular!..27 Ekim 2021 Çarşamba 08:44
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?27 Ekim 2021 Çarşamba 08:35
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 27.10.2021 Çarşamba27 Ekim 2021 Çarşamba 08:11
  • Akaryakıt krizi kapıda! 80 kuruş zam yapılamadı! İstasyonlar yakıt verecek mi?27 Ekim 2021 Çarşamba 07:45
  • Zam furyası başladı... Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu27 Ekim 2021 Çarşamba 07:35
  • Yakıt krizi kapıda! Amcaoğlu zam kararını imzalamadı!26 Ekim 2021 Salı 21:13
  • Tatar Gaziantep'e gidiyor26 Ekim 2021 Salı 19:33
  • “Şu Anda Elektirik Üreten Santrallerde Filtreleme Sistemi Yok”26 Ekim 2021 Salı 19:06
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Diplomasi Akademisi Heyetini Kabul Etti26 Ekim 2021 Salı 19:03
  • Tatar: Maraş yavaş yavaş yerleşime açılacak26 Ekim 2021 Salı 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti