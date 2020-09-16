Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKUN) 2020-2021Güz Dönemine Hazır

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nesip OĞÜN’ün yaptığı açıklamada; 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde tüm derslerin yüz yüze olacak şekilde açılmasına ancak mücbir sebepler nedeniyle KKTC'ye gelemeyecek veya dersleri fiziken takip edemeyecek öğrencileri için de çevrim içi destek öğretim modelinin uygulanacağıbelirtildi.

Prof. Dr. Öğün, “Yüz yüze ve çevrim içi destek öğretim yöntemleri bir arada kullanılarak hibrid bir model ileöğrencilerimizin, herhangi bir nedenle eğitim-öğretim haklarından mahrum kalmadan, kesintisiz ve sürdürülebilir bir öğretim alabilmeleri için her türlü tedbir hassasiyetle alınmıştır. KKTC'ye gelecek öğrencilerimizin karantina veya başka sebepler ile iskan veya iaşe acısından mağdur olmamaları için de gerekli ilave düzenlemeler yapılmıştır. Öğretiminize mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edebilmeniz ana hedefimizdir. AKÜN Ailesi siz öğrencilerimiz var ise vardır” şeklinde ifade etmiştir.

Tüm bu alınan tedbir ve uygulamalar ile kampüs içerisindeki yoğunluğun da önüne geçilebileceğini belirten Prof.Dr. Öğün, güçlendirdikleri akademik kadro ve alınmış olan pandemi tedbirleri ile birlikte AKÜN’ü tercih edecek öğrencilerin endişe duymadan kaliteli bir eğitim alacaklarını belirtti.

Her türlü soru ve ihtiyaçların ivedilikle cevaplanması için de kurulan whatsapp danışma merkezi üzerinden üniversite ile direk iletişime geçilebilir.