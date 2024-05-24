Akdeniz’de hortum

Türkiye Meteoroloji Dairesi, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.
İskenderun körfezinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.
Körfezin Karaağaç Mahallesi açıklarında ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süre etkisini hissettiren hortum, bir süre görüldükten sonra gözden kayboldu. Karaya ulaşmadan biten hortumda herhangi bir hasar oluşmadı.
Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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