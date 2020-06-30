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AKEL: "Diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif alınmalı"

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AKEL: "Diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif alınmalı"
AKEL: "Diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif alınmalı"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin hemen ardından, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif almaya çağırdı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kiprianu “Sol Kanat”la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Berlin görüşmesinden sonra yayımlanan ortak açıklama temelinde, KKTC’deki seçim sürecinin hemen ardından üstleneceği inisiyatifleri şimdiden hazırlaması gerektiğine işaret etti.

Kiprianu, Anastasiadis’in kamuoyunu çözümle ilgili bu diyaloğun başlaması gerektiği, aynı zamanda Kıbrıs sorununun BM kararları, Doruk Anlaşmaları, uluslararası hukuk ve AB ilkeleri temelinde çözülememesi durumunda var olan tehlikeler konusunda hazırlamasının, eşit derecede önemli olduğuna da vurgu yaptı.

Kiprianu, Anastasiadis’in, halkı, müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili çabayı desteklemesi gerektiği konusunda ikna etmesi gerektiğini de söyledi.

Kiprianu’nun “Sol Kanat”a, AKEL’in tutarlı ve kararlı bir şekilde çözüm için çalışmaya devam edeceğini söylediğini de kaydeden gazete, görüşmede pandeminin ardından ülkede şekillenen durumla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu ekledi.

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