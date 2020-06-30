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AKEL Kıdem Tazminatını Vermeyi Ret Eden Lamaris’i Tüm Yetkilerinden Mahrum Etti

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AKEL Kıdem Tazminatını Vermeyi Ret Eden Lamaris’i Tüm Yetkilerinden Mahrum Etti
AKEL Kıdem Tazminatını Vermeyi Ret Eden Lamaris’i Tüm Yetkilerinden Mahrum Etti

AKEL’in içerisinde yeni bir olayın gündem olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi manşetten verdiği, “AKEL’e Para Vermediğiniz Zaman - Lamaris’in Kellesini Alma” başlıklı haberinde, “AKEL’in baltasının bu kez bir başka üyesine saplandığını” yazdı.

Yiannos Lamaris’in, 15 yıllık milletvekilliği görevi bitince, Rum Meclisi’nden ayrıldığı zaman aldığı 174 bin Euro değerindeki kıdem tazminatını, tüzük gereği AKEL’e vermeyi ret ettiği için, AKEL’deki görevlerinden -Polit Büro, Merkez Komite üyeliklerinden- atıldığını yazan gazete, AKEL’in geçmişte para vermeyi ret eden Thasos Mihailidis, Kiriakos Tirimos, Yorgos Hristodulidis gibi başka milletvekillerine de aynı uygulamayı yaptığını belirtti.

Gazete AKEL’in ayrıca, para vermeyi ret eden ancak cezalandırılmayan Dimitris Kontidis gibi bir emsale de sahip olduğunu yazdı.

Habere göre AKEL tüzüğünde, “kamu görevi -makamı- üstlenen parti yöneticileri ne kazanmalı ne de kaybetmelidir” şeklinde ifade bulunmakta.

Gazete AKEL’in bu bağlamda, başta tüm tazminat miktarını aldığını,  bunun akabinde ise belli bir miktarı geri verdiğini, ancak yoğun tepkilerin ardından AKEL’in tüzük değişikliğine giderek milletvekillerinin görevlerinden ayrıldıkları zaman tazminatlarının yüzde 15’ini alması, geriye kalanın ise partiye gitmesi şeklinde düzenleme yaptığını yazdı.

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