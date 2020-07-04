AKEL, Rum Yönetimi’ni ABD konusunda uyardı

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’in ABD’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla basın mensuplarına verdiği resepsiyonda söylediklerinin, Anastasiadis hükümetinin kabul etmekten kaçındıklarını doğruladığı görüşünü ortaya koyan AKEL; Rum Yönetimi’nden, ABD’nin rolü konusunda “yanılgıya kapılmamasını” istedi.

Haravgi haberi; “Hükümet ABD’nin Rolü Konusunda Yanılgıya Kapılmasın… ABD Büyükelçisinin Sözleri AKEL’in Endişelerini Doğruluyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre AKEL, Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu aracılığıyla yayımladığı açıklamada; ABD’nin, Türkiye’nin NATO müttefiki ve öncelikli isteğinin de Türkiye’nin Batı’da kalması olduğunu her fırsatta tekrar ettiğini, ABD’nin ve Trump hükümetinin stratejisinin de ABD’nin Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a tavrına karşı eylem ve söylemini belirleyenin de bu olduğunu vurguladı.

Açıklamada; “dolayısıyla hükümetin, dış politikasını ABD’nin rolü konusunda yanılgılara değil objektif gerçeklere dayandırması gerek” vurgusu yapıldı.

ABD Büyükelçisi’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının, Rus savaş gemilerinin Rum limanlarına ulaşmasının azaltılması ve yasaklanmasına bağlı olduğunu hatırlatmasının, Anastasiadis ve DİSİ hükümetinin aksi açıklamalarını çürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Anastasiadis-DİSİ hükümetinin bayram yaptığı ünlü Menendez-Rubio yasasının Kıbrıs’tan talep ettiği, Rusya ile ilişkilerini lağvetmesidir. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi devletle ilişkilerimizi lağvetmemiz ve desteklerimizi kaybetmemiz vatanımızın hayati çıkarlarına nasıl hizmet edebilir?”