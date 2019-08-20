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AKEL-Saray arasındaki Rus savaşı sürüyor

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AKEL-Saray arasındaki Rus savaşı sürüyor
AKEL-Saray arasındaki Rus savaşı sürüyor

“Organized Crime and Corruption Reporting Procect” (OCCRP) platformunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve eski hukuk bürosunu Rus kara paralarının aklanması meselesine karıştırılması ve Anastasiadis’in “Troika Laundromat” isimli şebekenin parçası gösterilmesi üzerine AKEL ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki ‘Rus Savaşı’ şiddet kesmeden devam ediyor.

Fileleftheros “AKEL ile Başkanlık Arasında ‘Rus’ Savaşı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ile ilişkilendirilen konunun Avrupa çapında çok tartışılan Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan tarafından uygulanan vatandaşlık programı ile ilgili olduğuna işaret ederken, gazeteler, iki taraf arasında son beş gündür yapılan karşılıklı açıklamalara geniş ölçekte yer verdi. 

Haravgi bu haberlerin, Avrupa Konseyi’nin  yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirlerin meşrulaştırılmasıyla mücadele prosedürlerinin denetlenmesi konusundaki daimi izleme mekanizması olan Moneyval’in gözden geçirme raporunun yayınlanması arifesinde gündeme geldiğine dikkat çekti.

Gazete Rum Gazetecilik Etik Kurulu Başkanı Yorgos Pavlidis’in dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada OCCRP platformu haberinin Rum medyası tarafından aktarılmasına karşı yargı süreci başlatılmasını “şuursuz eylem” olarak niteledi. Platformun, haberi yayınlamadan önce Anastasiadis’in eski hukuk bürosundan görüş istediğini ancak cevap alamadığını belirten Pavlidis “Bu, cevap hakkı tanınmasıyla ilgili etik kurala saygı gösterildiği anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Aynı gazete “Komisyon’dan (Tehlike) Çanı” başlıklı haberinde ise Avrupa Komisyonu’nun geçen ocak ayındaki raporunda, yatırım aracılığıyla vatandaşlık programlarının tehlike içerdiğine vurgu yaptığı iki ülkeden birinin de Güney Kıbrıs olduğunu hatırlattı.

Habere göre Komisyon raporunda Güney Kıbrıs ve Malta’nın yatırım karşılığı vatandaşlık programının, vatandaşlık satın alınan paranın menşeinin yeterince denetlenmediği, bunların kolay tespit edilmesine de müsaade etmediği ve AB’nin, vatandaşlık verilmeden önce bir tam yıl AB üyesi bir ülkede ikamet etme kuralının da geçiştirildiği kaydedildi. 

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