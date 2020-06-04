AKELden Tatar’ın Geçiş Kapılarıyla İlgili Açıklamasına Tepki

AKEL’in, Başbakan Ersin Tatar’ın geçiş kapılarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya tepki göstererek, açıklamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin “Tatar’ın Geçiş Kapıları Konusuna Yaklaşımı Kabul Edilemez” başlığıyla aktardığı haberine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Tatar'ın geçiş kapılarının açılmamasıyla ilgili, Güney Kıbrıs’ta çıkan münferit koronavirüs vakalarının arkasına saklandığını belirterek, Tatar’ın açıklamaları nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etti.

Habere göre Kiprianu, Rum tarafında yapılan test sayısının günlük 2 binden fazla olduğunu; KKTC’de ise bu rakamın çok daha az olduğunu belirterek, AKEL’in gerekli sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi koşuluyla kapıların açılması gerektiğini savunduğuna işaret etti.

Tatar’ın geçiş kapılarına yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunda kapıların açılması için yapılan baskıların konuya farklı yönden bakılmasını sağlamasını umduğunu kaydeden Kiprianu, Rum Yönetimi’nin de benzer inisiyatifler üstlenerek, Tatar’ın üzerinde kapıların açılması konusunda oluşan baskının artırılmasını umut ettiğini söyledi.

Haberde, Tatar’ın konuyla ilgili açıklamaları da aktarıldı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Tatar’dan Geçiş Kapılarıyla İlgili Veto”

Alithia gazetesi: “Tatar: Geçiş Kapılarını ‘Hükümet’ Açacak”