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Akıncı: Attığımız her adımda, yaptığımız her eylemde o eylem ve adımın daha sonra neler getireceğini görüp hesaplayabilmek önemlidir

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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası Acapulco Resort & SPA Hotel’de başladı. 6’sı kadın 12’si erkek toplam 18 sporcunun katıldığı şampiyona, 12 Ocak tarihinde sona erecek.
Akıncı: Attığımız her adımda, yaptığımız her eylemde o eylem ve adımın daha sonra neler getireceğini görüp hesaplayabilmek önemlidir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı turnuvanın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’na katkı yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, şampiyonanın geleneksel bir hale gelmesi temennisinde bulundu.

Satrancın öneminden de konuşmasına bahseden Cumhurbaşkanı, satrancın düşünmeyi, plan yapmayı ve strateji geliştirmeyi öğrettiğini dile getirdi. Satranç sayesinde kazanılan bu niteliklerin günlük hayatta da gerekli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Attığımız her adımda, yaptığımız her eylemde o eylem ve adımın daha sonra neler getireceğini görüp hesaplayabilmek önemlidir” dedi.
Satrancın özellikle gençler ve küçük yaştaki çocukları kötü alışkanlıklardan da uzaklaştıran bir uğraş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Satranç, hangi yönden bakarsak bakalım hayatımız içerisinde çok önemli yeri olması gereken bir uğraştır” diye konuştu. Konuşmasında uluslararası başarılara imza atan Kıbrıslı Türk satranç sporcularını tebrik eden Cumhurbaşkanı, bu sporcuların yeni nesil satranç sporcularının yetiştirilmesinde önemli görevleri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte genel kategori erkek ve kadın satranç masalarının sembolik birinci hamlelerini gerçekleştirdiler.

Satranç Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Kansal, uzun yıllardır düzenlenmeyen Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nın bu yıl düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya katkıları nedeniyle teşekkür etti. Turnuva Direktörü Hasan Samani de konuşmasında Kıbrıs Türk toplumunun yüz yıldır varoluş mücadelesi içinde olduğunu ve bu mücadelenin günümüzde Cumhurbaşkanı Akıncı önderliğinde devam ettiğini kaydetti. Toplumsal varoluş için kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak gerektiğine dikkat çeken Samani, uzun zamandır yapılmayan Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nın bu yıl yapılmasına verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

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