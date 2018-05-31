AKINCI: “KAYGI VERİCİ AMA SÜRPRİZ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 30 Nisan’daki çağrısına kesin bir dille olumsuz cevap veren Rum liderin kaygı verici bu tutumunun sürpriz olmadığını söyledi. Akıncı, “Sayın Anastasiadis, Crans Montana’dan itibaren Guterres Çerçevesi’ni benimsediğini defalarca tekrarlamış olsa da, gerçekte durumun böyle olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

“ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 30 Nisan 2018 günü yaptığı “Rum tarafı Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, olduğu şekliyle kabul etmeye hazırsa, stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edelim” çağrısını 1 ay olumlu cevap vermeden geçiştiren Rum liderin, önceki gün kesin bir dille reddetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.