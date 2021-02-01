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Akıncı:Eğer gerçekçi zemine dönülmezse yalnızlaşma gelecek

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Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Akıncı:Eğer gerçekçi zemine dönülmezse yalnızlaşma gelecek

Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Tanınma siyaseti, hamaset değil de gerçek bir politika hedefi ise, bunun sağlanacağı platform Birleşmiş Milletler değildir. BM, KKTC’nin tanınmaması yönünde karar alan ve üye ülkelere çağrı yapan kuruluştur. Bu konuda masa başında da sonuç almak imkansızdır; çünkü masanın diğer tarafında oturan bunu asla yapamayacak olan Rum tarafıdır. O zaman şu hususlara bakmak gerekiyor; uluslararası konjonktür buna izin veriyor mu ? Türkiye’nin en yakınlarından ( kaç tane kalmışsa ) başlayarak bu yönde adım atılabilir mi ? Tabi bu en yakınlar, Türk takımlarının Kıbrıslı Türk takımları ile dostluk maçı bile yapamadıkları bir ortamda, kendi dış ilişkilerini zora sokacak bir adımı atarlar mı ?

Kısacası görünür gelecekte bu siyasetin başarı şansı yoktur; eğer gerçekçi zemine dönülmezse daha da yalnızlaşma getireceği de kuşkusuzdur. Hala mümkün görünen, siyasi eşitliğin tüm unsurları ile var olacağı ve Türk tarafının öteden beri savunduğu kurucu devletlerin güçlü yetkilere sahip olacağı federal bir yapıdır. Rum tarafının Crans Montana sonrası yalpalamalarından sonra vardığı nokta olan ve gerçekte Türk tarafının tezi olan gevşek veya desentralize federasyon üzerinde yoğunlaşmak aklın yoludur. 2019 Kasım ayında Berlin’de sağlanan mutabakat, Rum liderliğine de daha fazla zamana oynayacağı bir alan bırakmamıştır. Bunu heba etmemek gerekiyor.

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