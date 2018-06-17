Akmercan Güvercinlik Köyü’nde coşkuyla karşılandı

Akmercan ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy da Güvercinlik ziyaretinde yurttaşlarla sohbet ederek Ethem Akmercan’a olan güven ve desteklerini belirtti.

Ethem Akmercan önümüzdeki dört yıl boyunca hayata geçirilecek projelerini yurttaşlara aktardı; köy ile ilgili sorunları dinledi, sunulan çözüm önerilerini değerlendireceğini belirtti. Akmercan projeleri ile ilgili yurttaşlarla yaptığı sohbette şöyle devam etti: “Atıl durumda bulunan tüm kuyuları gözden geçirerek, kullanıma açacağız. Türkiye’den gelen suyun beldemize ulaştırılması için gereken her şeyi yapacağız.” Akmercan, Güvercinlik Köylüleri ile yaptığı sohbette, yaşlılarımızın doktor ziyaretlerinin artırılması için gerekli girişimleri yapacağını önemle vurguladı.

Sosyal Konut Projemizi uygulamaya koyacağız

Akmercan, “Siz gençler içinse önce ihtiyaçlı, düşük gelirli ailelerden başlayarak insanlarımızın kendi köylerinde, kendi beldelerinde yaşamalarına olanak sağlamak için Sosyal Konut Projemizi uygulamaya koyacağız. Gençlerimize, yeni evlenen çiftlerimize yardımcı olacağız. Devletimizle birlikte tüm olanaklar kullanılarak insanlarımızı konut sahibi yapacağız. Bunu Hep Beraber Paylaşarak başaracağız.” dedi.

Çiftçiden Akmercan’a destek sözü

Akmercan Güvercinlik köyü ziyaretinde köylüler ile yakından ilgilendi, Akmercan sözlerine şöyle son verdi. “Her zaman üreten insanımızın yanında olacağız. Üreticilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini dikkate alacağız. Köylüden, çiftçiden halktan kopmayacağız. Hep beraber paylaşarak başaracağız.”