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AKP, 'Susamam'ı hedef aldı: 'Provokasyon, siyasi manipülasyon'

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin gündemine oturan şarkı 'Susamam'ı hedef göstererek şarkının "provokasyon" olduğunu iddia etti.
AKP, 'Susamam'ı hedef aldı: 'Provokasyon, siyasi manipülasyon'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rap sanatçısı Şanışer'in, 17 müzisyen arkadaşıyla birlikte hazırladığı Susamam'ı hedef göstererek "provokasyon" dedi.

Geçtiğimiz günlerde müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine inanan 18 müzisyen, doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi birçok konuda susamadıklarını #Susamam adlı projede dile getirdi. Türkiye'nin gündemine oturan şarkı, AKP'li Hamza Dağ tarafından hedef gösterildi.

Türkiye'nin yaşadığı sorunları eleştirel bir bakış açısı ile ele alan Susamam şarkısı AKP’nin hedefi oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yayınladığı video ile şarkıyı eleştirdi.

Kendi kullandığı YouTube hesabından şarkıya ilişkin tepki içeren bir video yayınlayan Dağ, özellikle tutuklu gazetecilere dair bölüm için, “Eğer bizi ziyaret ederlerse, eğer adreslerini verirlerse ben de onları ziyaret etmek isterim, onlarca haksız oldukları halde yazan, bizim hakkımızda bir takım yalan yanlış bir takım haberler yazan onlarca gazeteci, onlarca da gazete gösteririm” ifadelerini kullandı.

Dağ, kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoya ilişkin paylaşımında da, “Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye'nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı. Dağ'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

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