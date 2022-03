Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, kadın-erkek eşitliğinin “oldukça önemli bir olgu” olduğunu kaydetti.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Akpınar erkek veya kadın olarak doğmuş olmanın bir diğerine üstünlük hakkı vermeyeceğini belirtti; “Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır ve kadına şiddeti insanlığa bir ihanet olarak kabul ediyorum. Kadına yönelik, her türlü fiziki ve ruhsal şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşıyım” dedi.



Akpınar, DP Kadın Kolları’nın da desteğiyle, kadınların eğitimi, iş hayatına ve sosyal hayata daha çok katılımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve siyaset alanında daha çok temsili için örnek olacak yeni adımlar atma hazırlığında olduklarını da belirtti.