AKP'li belediyeden tarikatlara yurt kıyağı: TÜRGEV’e 4, ENSAR’a 7, TÜGVA’ya 10 bina tahsisi

İBB tarafından hazırlanan ‘STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu’,yandaş vakıflara sağlanan yurt desteğini gözler önüne serdi. Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıfların açtığı yurtlar için belediye binalar kiraladı. 8 vakfa harcanan para 114 milyon TL'yi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ‘STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu’, yandaş vakıflara sağlanan yurt desteğini gözler önüne serdi. İBB tarafından hazırlanan raporun medyaya yansımasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İBB’nin kendi hazırladığı raporda yer alan bilgileri reddederek “Vakıflara yardımda bulunmadık” açıklaması ise akıllara durgunluk verdi.

Rapora göre İBB tarafından adı sık sık çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na 7, TÜRGEV’e 4, Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA’ya 10 bina kiralandı. Yönetim kurulunda AKP’li isimlerin yer aldığı Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi 8 vakıfa, ‘bakım-onarım’ gibi giderler için 114 milyon TL harcandı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, vakıflara yapılan bina kira yardımları raporda şöyle sıralandı:

-TÜRGEV: Geçen yıl Fatih, Şişli, Avcılar ve Mecidiyeköy’de bulunan 4 bina TÜRGEV’e kiralandı, 6 milyon 137 bin 884 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ile 2018 yılları arasında ise 8 milyon 20 bin 808 TL’lik­ kiralama bedeli ödendi.

-Ensar Vakfı: 2014 ile 2018 yılları arasında Avcılar, Büyükçekmece, Şişli’de birer bina, Ataşehir ve Kartal’da ise iki adet yapı kiralandı. Yedi bina için, 12 milyon 603 bin 224 TL’lik kira tahsisi yapıldı. Sadece geçen yıl 3 milyon 747 bin 586 TL’lik kiralama bedeli tuttu.

-TÜGVA: 2014 ve 2018 arasında Beşiktaş, Bakırköy, Silivri, Avcılar, Sarıyer, Çatalca, Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece’de 10 bina kiralandı. 5 milyon 993 bin 775 TL kiraya harcandı. Kiralama bedeli geçen yıl 2 milyon 412 bin 112 TL’ye ulaştı.

-Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 2018’de Gaziosmanpaşa’da 1, Üsküdar’da 4 bina kiralanarak, 3 milyon 35 bin 472 TL’lik tahsis yapıldı. 2014-2018 arasında yapılan kiralama bedeli 8 milyon 380 bin 931 TL’yi buldu.

-Asitane Vakfı: 2018’de Fatih’teki bir bina için 412 bin 920 ­TL kira tahsisi yapıldı. Son 4 yılda ise 1 milyon 302 bin 74 TL’lik kiralama bedeli ödendi.

-Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı: 2018’de Fatih’teki bina için 272 bin 682 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ila 2018 yılları arasında ise 851 bin 666 TL ­ kiralama bedeli ödendi.

İBB’nin 15 milyon TL’yi aşkın destek verdiği diğer vakıflar ise raporda şöyle sıralandı

İHH-İnsani Yardım Vakfı, İsmailağa Vakfı, Gülistan Kuran Kursu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Fatih’in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İlim Hizmet Araştırma Vakfı, Vakt-i Kıraat Derneği, Yedi Hilal Derneği.

İMAM HATİPLERİN SADECE ONARIMINA 8 MİLYON TL

Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, 123 imam hatip okuluna bakım ve onarım hizmeti verildi. Bu ‘çalışmalar’ kapsamında da 8 milyon 712 bin 668 TL’lik harcama yapıldı. İmam hatiplere malzeme alımlarında ise 853 bin 208 TL’lik bir gider oluştu. 31 imam hatip okulunun spor salonu tamamlandı, 8 spor salonu da tamamlanmak üzere. Toplam 39 okulun yapım maliyeti ise 63 milyon 900 bin TL.