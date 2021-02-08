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Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka

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Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka vaka tespit edildi
Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka

Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka vaka tespit edildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan personellerin temaslı takibi yapılıyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli  yaptığı açıklamada dün akşamdan bu yana 57 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.

Saat 10 itibariyle 57 vaka var!

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