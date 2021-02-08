Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka vaka tespit edildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan personellerin temaslı takibi yapılıyor.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada dün akşamdan bu yana 57 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.
Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka vaka tespit edildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan personellerin temaslı takibi yapılıyor.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada dün akşamdan bu yana 57 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.
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