Alayköy yolunda kaza

Alayköy yolunda bu akşam saat 19.40 sıralarında kaza meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, kazada 1 kişi yaralandı.
Detaylar geliyor…
Alayköy yolunda bu akşam saat 19.40 sıralarında kaza meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, kazada 1 kişi yaralandı.
Detaylar geliyor…
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