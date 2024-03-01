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Alayköy'de kurşunlama! Kız meselesi yüzünden...

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Alayköy’de meydana gelen tüfekli saldırı olayıyla ilgili tutuklanan K.Ö, S.Ö ve A.G “Adına Kayıtsız Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarrufu”, “Kasti Hasar”, “Şiddet Kullanma Tehtidi”, “Meskun Mahalde Ateş Etmek”
Alayköy'de kurşunlama! Kız meselesi yüzünden...

Polis, zanlıların 27 Şubat’ta saat 04.50’de K.Ö'nün kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı K.Ö'nün adına kayıtlı olmayan av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan alüminyum çerçeveli çift cam sürgülü balkon kapısına doğrultup bir el ateş edip camın kırılmasına sebebiyet verdikten sonra, evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş edip kırılmasına sebebiyet verip hasara uğrattıktan sonra, olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Polis, meseleyle ilgili 6 ifade aldıklarını, birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, incelenmesi gereken başka kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve aranan 2 fişenk kapsülü olduğunu aktardı.

Polis, zanlı Kemal Özkan’ın cep telefonunda olay günüyle ilgili video tespit ettiklerini, bu videonun inceleneceğini belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını emir verdi.

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