Alayköy'de yangın! Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında, Alayköy’de Victorya Sokak üzerinde bulunan Firdevs BAFLI (K-75)’ya ait ikametgata henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında, Alayköy’de Victorya Sokak üzerinde bulunan Firdevs BAFLI (K-75)’ya ait ikametgata henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın neticesinde vücudunun muhtelif yerlerinde ciddi yanıklar oluşan ve dumandan etkikenen Firdevs BAFLI ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.



