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Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” Sergilerinin Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde Yapılacak Açılışları, 1 Mart Pazartesi Gününe Alındı.

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Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” Sergilerinin Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde Yapılacak Açılışları, 1 Mart Pazartesi Gününe Alındı.
Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” Sergilerinin Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde Yapılacak Açılışları, 1 Mart Pazartesi Gününe Alındı.

Sanatçılar Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergilerinin daha önce 22 Şubat olarak duyurulan açılışları 1 Mart Pazartesi gününe alındı. Sergiler, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde ziyaretçileri ile yeni gününde buluşacak.

saray-onu-meydani.jpgUlusal ve Uluslararası birçok sergiye katılan Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” sergisi 20 eserden oluşuyor. Lefkoşa ve Girne’nin tarihi bölgelerini resmeden sanatçının eserlerinde detaylar ön plana çıkıyor. Asgat Dinikeyev’in zamanın çağrıştırdıklarını resmettiği “Zaman şiiri” sergisi de yine 20 eserden oluşuyor.

asgat-dikineyev.jpegAlexey Utkin kimdir?

1949 yılında Rusya’da dünyaya gelen sanatçı, 1969 yılında Almatı’da sağır çocukların eğitim aldığı 1 Numaralı yatılı okuldan, ardından 1985 yılında Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nden mezun oldu. 1999’dan beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan Alexey Utkin, başta Kazakistan olmak üzere, İtalya, ABD, Rusya ve KKTC’de çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katıldı.

asgat-dikineyev-1.jpegAsgat Dinikeyev kimdir?

1942’de Başkurdistan Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Asgat Dinikeyev, 1968’de Ufa Sanat Koleji’nin resim bölümünden mezun oldu. Bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok sanat sergilerine katıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği ve Sanat Akademisi üyesi olan Asgat Dinikeyev, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanlarını da taşıyor.

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