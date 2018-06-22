Ali Kişmir Yazdı; İlahiyat'ta BEYEFENDİ hassasiyeti

Bize gelen bilgilere göre Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji’ne denetmen göndermesi Ankara’yı oldukça kızdırmış durumda…

Gazeteci Ali Kişmir'den çok konuşulacak bir yazı; Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden 10 Milyon TL kesildi iddiası...

İşte o yazı...

Eğitim Bakanlığı’nın kapalı kapılar önünde son dönemde sınıfta kaldığı bir gerçek…

Özellikle muhalefette söyledikleri ile bugün ortaya koydukları icraatlar arasında büyük farklar var…

Üstelik kendilerine yöneltilen eleştirilere de absürd cevaplar veriyorlar!..

Peki, kapalı kapılar ardında neler oluyor?

Bize gelen bilgilere göre Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji’ne denetmen göndermesi Ankara’yı oldukça kızdırmış durumda…

Öyle ki güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre Kıbrıs işlerinde de sorumlu TC Başbakan Yardımcı Recep Akdağ bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e, “Beyefendinin bu konudaki hassasiyetini bilmiyor musunuz da o okula denetmen gönderiyorsunuz” diye çıkıştığı iddiası var…

“Beyefendi” dediği kişi belli ki Recep Tayyip Erdoğan…

Kısacası Erdoğan, Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji üzerindeki politikasından oldukça rahatsız…

Diğer taraftan ise biz şu ana kadar o okulla ilgili yapılan girişimleri yetersiz buluyoruz…

Gelişmeler bu yönde devam ederken aniden Türkiye kanadından bir hamle geldi ve eğitime ayrılan TC kaleminden tek taraflı olarak kesintiye gidildi…

KKTC Meclisi’nden okul tadilatı ve tamiri için geçen 20 Milyon TL’lik bütçe TC kanadı tarafından tek taraflı olarak 10 Milyon TL’ye düşürüldü…

Yine ilkokul ve ortaokul kitapları bilindiği üzere burada yazılıyor…

Bunun da bütçesi 2 Milyon 200 bin TL’ydi…

TC kanadı bu bütçeyi de olduğu gibi sıfırladı ve tek kuruş katkı yapmamaya karar verdi…

Dün konu ile ilgili eğitim bakanlığından konuştuğum üst düzey bir yetkili tüm bunları bizzat bana onayladı…

Kendisine, “Peki neyi öne sürerek bunu yaptılar” diye sorunca, “Bize hiçbir nedeninin olmadığını söylediler” dedi…

Hatta Maliye Bakanlığı’nı da aramışlar ve onlara da bunun nedenini bilip bilmediklerini sormuşlar!..

Aldıkları cevap aynı olmuş!..

Maliye Bakanlığı da tek taraflı yapılan bu kesintinin nedenini bilmiyor…

Belli ki Ankara, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in ve ekibinin sürekli laik eğitim sistemine vurgu yapmasından dolayı oldukça rahatsız olmuş durumda…

Ki Akdağ bunu bizzat Özyiğit’in yüzüne karşı söylemiş…

Peki, şimdi ne yapmalı?

Gidip Türkiye’ye avuç mu açmalı?

Yalvarmalı mıyız?

İsteklerine boyun mu eğmeliyiz?

Demem o ki bu bağımlılıktan kurtulmak için artık “Yeter” demenin zamanı gelmedi mi?