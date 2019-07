Bazen “acaba hayata Başbakanımız Ersin Tatar gibi mi bakmak gerekir” diye

düşünüyorum.

Hani o Ahmet Kaya’nın Kum gibi şarkısının “Martılar ağlardı çöplüklerde Biz

seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan

sevişirdik” sözlerinde olduğu gibi.

Kafamıza füze parçalarının düştüğü gecenin sabahında sosyal medyadan

çiçekleri, böcekleri paylaşarak herkese kocaman bir “Günaydın” mı demeli?

Gece karanlık geçse de güne aydın mı başlamalı acaba?

Ekonomi dibe vurmuş olsa da, yönetimimize el konmuş olsa da, hatta bir

başbakan olarak hiçbir yetkisi kalmamış olsa da , başbakanımız gibi “ KKTC

şimdi daha güçlü bir devlet” ve “Her şey çok güzel olacak” mı demeli?

Hayata pozitif bakmak ve umutlu olmak güzel şey.

Ama ne yazık ki ülke başbakanımızın kendisini “Alice” sandığı “harikalar

diyarı” değil.

Kendisi her ne kadar “Alice Harikalar diyarında” gibi davransa da ülke

Gargamelin kabus gibi üstüne çöktüğü şirinler köyü gibi.

Bırakın kimliğin, kişiliğin yok oluşunu, ekonominin dibe vuruşunu, ilhakı v.s

ülkede artık ,Sivrisinek ısırığından insanlar ölüyor, sahillerimizde kopmuş

insan bacağı bulunuyor, araba bagajlarından insan cesetleri çıkıyor.

Başbakanımız ısrarla harikalar diyarındaki Alice modunda yaşamaya devam

ediyor.

Tabi baş böyle olunca bakanların her biri de kendi aleminde başka telden

çalıyor.

Birisi boynuna taktığı davul ile AKP hükümetinin tellallığını yapıyor, diğeri

okulları Türkiye’ye devrederek “okullar olmasa MEB görevini yapmak daha

kolay “ hesabında.

Bir diğeri ise insanları fişleme peşinde.

Sağlık bakanı “Batı Nil virüsüne karşı her tür önlem alındı” açıklaması yapıyor.

Kanser hastalarının ilaçlarının dahi bulunmadığı, hastanelerin sivrisinek ve

haşerelerden geçilmediği, su birikintilerinin önleminin alınmadığı, hatta ve hatta

geçen hafta yazdığım gibi hava alanında bile gelenleri sivri sinek ordusunun

karşıladığı bir memlekette nasıl önlem alındığını gerçekten merak ediyorum.Mesela arıtılmadan denize dökülen otel pisliklerinden dolayı oteller mi

mühürlendi?

Su birikintilerinin olduğu alanlar mı ilaçlanıp ya da kurutuldu?

Sivrisineklere vize mi uygulandı?

Yoksa daha yeni tanıştığımız virüse karşı ilaç mı bulundu.

Kim bilir belki de hastalık bulaşmasın diye her bir sivri sineğin ağzına

prezervatif mi takıldı?

Ne yapıldı?

Nasıl önlemler alındı?

Daha doğrusu önlem mi alındı yoksa her önemli sorunumuzda olduğu gibi

sadece “önlem alındı” açıklaması mı yapıldı?

Bazen çok mu kötümser bakıyorum diye düşünüyorum ama “önlem alındı”

açıklamalarına rağmen her gün yeni bir trafik kazası ya da yeni bir kanser

dolayısıyla ölüm haberi ile güne uyanıyorsak,

Her sel felaketi sonrasında “önlem alındı” açıklamasından sonra yeni bir sel

felaketinde aynı acıları yaşıyorsak,

Ne geleceğimiz ne de geleceğe gittiğimiz yol belli değilse,

Kimse kusura bakmasın iyimser olmak bu ülkeye yapılacak en büyük

kötülüktür.

Başbakanımız her ne kadar Alice gibi davransa da ne ülke harikalar diyarı ne de

ben Polyanna’yım…

Bu ülkenin her yanında ölüm var artık..