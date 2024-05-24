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Alkollü, ehliyetsiz, kemersiz... 499 sürücüye yasal işlem

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 499 sürücüye yasal işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 1 sürücü tutuklanırken 39 araç ta trafikten men edildi.
Alkollü, ehliyetsiz, kemersiz... 499 sürücüye yasal işlem

Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2113 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 499 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

169’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

13’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

89’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

 

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