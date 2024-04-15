Alkollü Sürücünün İki Trafik Kazası

Trafik Kazalarıyla İlgili İki Olayda Alkollü Sürücü Soruşturuluyor

14 Nisan 2024 tarihinde, Mormenekşe'de ve Mutluyaka'da meydana gelen trafik kazaları, alkollü sürücülerin dikkatsiz manevraları sonucu yaşandı. İki ayrı noktada meydana gelen bu kazalar, araç kullanımında alkollü olmanın ve dikkatsizce hareket etmenin yol açabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk olayda, Mormenekşe'de saat 16:45 sıralarında gerçekleşen kaza, Niyazi ÜNLÜ (E-63) isimli sürücünün 98 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki CZ 654 plakalı araçla geri geri manevra yaparken park halindeki JN 891 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi. Ancak sürücü kaza yerinde durmayarak olay yerinden ayrıldı.

Aynı gün saat 17:00 sıralarında ise Mutluyaka'da Derviş Faiz Caddesi üzerinde ikinci bir kaza yaşandı. Yine Niyazi ÜNLÜ (E-63) tarafından yönetilen alkollü araç, batı istikametine doğru seyrederken Kemerli Ev Restoran önlerinde önünde seyreden ve kasise yavaşlayan Mustafa Çağla KAPTANOĞLU (E-34) yönetimindeki PR 534 plakalı araca arkadan çarptı.

Her iki kazada da şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alkollü sürücü Niyazi ÜNLÜ aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. Bu tür kazalar, alkollü araç kullanımının ve dikkatsiz manevraların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Kamuoyu, trafik kurallarına uyma ve alkollü araç kullanmama konularında daha fazla bilinçlenmeye çağrılıyor.