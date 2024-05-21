Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Yerde Hızla Müdahale Edildi: Yaralı Sürücü Hastanede

Tatlısu-Girne Anayolu'nda Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Olayda Yaralılar Var
20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında Tatlısu-Girne Anayolu üzerinde Yalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Gökhan EKŞİ (E-29) yönetimindeki HC 252 plakalı araç, 74 miligram alkollü içki tesiri altında seyir halindeyken sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle savruldu ve sol yan kısmıyla tekrar çelik bariyerlere çarparak durdu.
Kaza sonucunda araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, hastanede yapılan muayene sonucunda boynunda çatlak tespit edilerek müşahede altına alındı.
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