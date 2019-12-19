Alman Bakan'ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi

Alman Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Kıbrıs'taki Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret ediyor. Kramp-Karrenbauer'in ziyareti sırasında Kıbrıs'ta BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonu kapsamında bulunan Alman askerlerinin "barış için" orada olduklarını kaydetti. Alman askerleri Lübnan ve İsrail arasında barışın devamı için UNIFIL misyonu kapsamında Kıbrıs'ta görev yapıyor.

Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Limasol'da UNIFIL kapsamında görev yapan Alman müfreze birliğinde yaptığı açıklamada Alman askerlerinin bölgeyi daha güvenli hale getirdiğini vurguladı. UNIFIL misyonu kapsamında bölgede bulunan savaş gemisinin kaptanı Sieghard Tuffert yaptığı açıklamada Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunması nedeniyle UNIFIL misyonunun etkilendiğini kaydetti. Tuffert Türkiye'nin bölgede "çok aktif" olduğunu ve Türkiye'nin dahlinin artmasını beklediğini kaydetti.

Alman Bakan Larnaka'ya geçerek Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldi. Kramp-Karrenbauer'in ziyareti perşeme günü de birlik ziyareti ve savaş gemisinin manevrasına katılım gündemi ile devam edecek. Bakan, perşembe akşamı Berlin'de olacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'daki barış misyonu UNIFIL'e katılan Almanya silahlı kuvvetleri, uzun yıllardır Kıbrıs'ın Limasol limanını üs olarak kullanıyor. BM'nin hala sürmekte olan en eski barış koruma misyonu olan UNIFIL 1978 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. Görev Lübnan ve İsrail arasında barışın sağlanması amacıyla başlatılmıştı. Alman gemileri ve deniz kuvvetlerinden askerler 2006 yılındaki kuruluşundan bu yana deniz misyonunun parçası. UNIFIL kapsamında 150 civarında asker bulunuyor.