  • BIST 7648.93
  • Altın 1816.425
  • Dolar 28.3721
  • Euro 30.2261
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Alperen Şengün NBA tarihine geçti

» »
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.
Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç." ifadeleri kullanıldı.

Houston Rockets, dün gece oynanan maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üç salonun ışıkları yenilendi16 Ekim 2023 Pazartesi 15:16
  • Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!11 Ekim 2023 Çarşamba 09:23
  • Ada Kent Üniversitesi’nden Mağusa basketboluna büyük katkı07 Ekim 2023 Cumartesi 18:37
  • Fenerbahçe Beko Avrupa'da iyi başladı07 Ekim 2023 Cumartesi 10:26
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu Wilbekin'in 5 maç men cezasını onadı06 Ekim 2023 Cuma 10:50
  • Basketbol'da Kulüplerden, federasyona istekler var06 Ekim 2023 Cuma 10:47
  • KKTC'de Basketbol'da Kulüpler Birliği Kuruldu, 9 Kulüp İmzaları Attı06 Ekim 2023 Cuma 08:30
  • Attila’dan 3 Yıllık İmza..!05 Ekim 2023 Perşembe 08:48
  • THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı04 Ekim 2023 Çarşamba 12:09
  • Anadolu Efesli Elijah Bryant Avrupa'da yeniden zirveyi hedefliyor03 Ekim 2023 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti