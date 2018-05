Etkinlikte halka hitap eden Nurel, ilk olarak katılanlara teşekkür etti ve neden aday olduğunu anlattı.



Nurel, “Bugün buraya gelirken Alsancak’ın her köşesinde, her noktasında anılarım canlandı, şu an bulunduğumuz yerde Atatürk büstünün önünde sezon açılışında daha 16 yaşında A takım formasını ilk giydiğim günü, dizlerimin titrediğini hatırlıyorum... Şimdi bu Alsancak’ın bağrından kopmuş biri olarak herkes soruyor bana, “neden aday oldun?” diye... Düşünün ki, doğduğunuz büyüdüğünüz toprakların daha gelişmiş, daha ileri seviyelere taşınması için bir kişiye güveniyor, ekip arkadaşlarınızla birlikte gerçekleştirmesi için projeler hazırlıyor kendisine her detayı düşünülmüş şekilde teslim ediyorsunuz. Ancak o kişi seçildikten sonra bu projelerin hiç birini tam ve doğru olarak gerçekleştirme becerisini gösteremiyor. Neden göstermiyor diye sorarsanız, bekleyin, tüm bunları katılacağım canlı yayınlarda tek tek anlatacağım” dedi.



“ALSANCAK, ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZİN EN İYİ HİZMET VEREN VE EN ÇOK GELİŞEN BELDESİ OLACAK...”



Halk’a “Şimdi siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?” diye soran Nurel, “ Alsancak’ın kaderini böylesine beceriksiz bir yönetime bırakır mıydınız? İşte bu nedenle aday oldum. Bana göre Alsancak, en iyi yönetime sahip olmalı. İşte bu nedenle aday oldum... Kulübümüzde, ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz başarılar ortada... KKTC’de hangi kulüp iki yıl gibi kısa sürede en alt kümeden süper lige taşımış. KKTC’de hangi kulüp var Türkiye Süper liginden transfer yapan, üç garantör ülkede İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’de dünya yıldızı olarak futbol oynamış ve taraf olan Güney Kıbrıs’ta da futbol oynamış birini transfer etmiştir. KKTC’de güzide olan Alsancak’tan bir başkan çıktı ve şunu söyledi dünyaya; ey UEFA yetkilileri, ey Dünya KKTC gençliğinin günahı nedir? Vizyon dediğin böyle olur... İmkânsızlıkların üzerine yürüyüp imkânsızın olmadığına inanmaktır. Şimdi düşünün bu başarılı çalışmalarımızı belediyemiz için yapacağız ve Alsancak, önümüzdeki 4 yıl içerisinde ülkemizin en iyi hizmet veren ve en çok gelişen beldesi olacak... Yeter ki siz beni bu göreve layık görün, 24 Haziran’dan sonra siz vur deyin ben devireyim, siz yürü deyin ben koşturayım, siz savaş deyin ben Alsancak uğrunda öleyim, çünkü benim gözümde Alsancak için ve sizler için imkânsız diye bir şey yoktur.





Nurel, konuşmasının devamında yukarıda sıraladığı gerekçeleri kastederek “Şimdi soranlara buradan yine cevap veriyorum, niye mi adayım? İşte bu nedenle adayım...”dedi.



“BEN DEĞİL BİZ”



“Benim Yönetim anlayışımda ben değil biz olmak vardır” diyen Nurel, kendisi için başarısızlığın söz konusu olmadığını bugüne kadar gerek iş hayatında, gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse canı kadar sevdiği spor kulübünde yaptıklarının ortada, olduğunu dile getirip, “24 Haziran’dan sonrada sizlerin güveni ve desteği ile “başarı” kelimesi gerçek değerini bulacaktır” ifadesini kullandı.



HİÇ KİMSE ALSANCAK HALKININ ZEKÂSIYLA DALGA GEÇEMEZ



Nurel, halka hitabının devamında “Sizler bu balonu çok iyi biliyorsunuz ancak tüm adada sanki Alsancak Belediyesi çok başarılı yönetiliyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben burada olduğum sürece, hiç kimse Alsancak halkının zekâsıyla dalga geçemez. Alsancak halkı 24 Haziran günü bu balonu söndürerek, zulme, baskıya, gestapoluğa son verecek... Sizin vereceğiniz destek ile 24 Haziran’dan sonra belediye yönetiminde, sevgi, kardeşlik ve birliktelik hâkim olacak. Alsancak 24 Haziran’dan itibaren daha iyi, daha şeffaf, daha adil, daha büyük projelere imza atacak vizyona sahip bir belediye başkanı tarafından yönetilerek 2020’li yıllara emin adımlarla ilerleyecek” dedi.



ŞİMDİDEN ÜRETTİĞİMİZ TÜM ÜRÜNLERİN SATIŞI İÇİN GEREKLİ ANLAŞMALARI SAĞLAYACAK FORMÜLÜ BULDUM.



“Bölgemiz en fazla turistin olduğu turizm bölgesi ve ne yazık ki yönetim bozukluğu ve beceriksizlikler nedeniyle bunu iyi değerlendiremiyoruz” diyerek mevcut yönetimi eleştiren Nurel, “Oysa sadece bunu değerlendirebilsek ürettiğimiz her ürünü rahatlıkla satabiliriz. Şimdiden ürettiğimiz tüm ürünlerin satışı için gerekli anlaşmaları sağlayacak formülü buldum. Bekleyin hepsini günü geldiğinde açıklayacağım. Buradan Redif Nurel sözü veriyorum, benim yönetimimde Alsancak potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek kalkınacak ve refah seviyesi en üst seviyelere çıkaracak. Ey Alsancak, öyle projeler hazırladık ki, bu ülkede yapılamaz, olmaz denilen ve mevcut belediye başkanının yapamadığı, gerçekleştiremediği veya yapmaya çalışarak yüzüne gözüne bulaştırdığı projeleri bir bir biz gerçekleştireceğiz. Bunları daha önce de söylediğim gibi önümüzdeki süreçte bir bir anlatacağız sizlere... Nurel sözlerinin sonunda hepimiz aynı şeyi istiyor, Alsancak için en iyisini bekliyoruz. Bizlerde sizlere en iyi yönetim şeklini ve en iyi projeleri sunuyoruz. Beni tanıyanlar bilir konuşmayı çok severim ancak buraya gelmeniz ve verdiğiniz destek gösteriyor ki, fazla söze gerek yok sonuç şimdiden belli...” dedi.



Nurel sözlerinin sonunda geceye katılan herkese teşekkür etti.