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Altın, Fed'in faiz kesintisi beklentileri üzerine yeni rekor kırdı

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Çalkantılı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın, pazartesi günü 2.265,73 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı
Altın, Fed'in faiz kesintisi beklentileri üzerine yeni rekor kırdı

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin giderek artmasıyla altın fiyatları pazartesi günü yeni bir rekor kırdı.

Kıymetli metal pazartesi günü 2.265,73 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı.

Cuma günü, yakından takip edilen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi mart ayında şubat ayına göre küçük bir artış gösterdi, ancak çekirdek veriler biraz geriledi

Fed Başkanı Jerome Powell, raporun "beklentilerle hemen hemen aynı doğrultuda" olduğunu ve karar alıcıların yüzde ikilik uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Powell son enflasyon verilerinin Fed'in arzu ettiğinden daha yüksek olmasına rağmen şubat rakamlarının "kesinlikle görmek istediklerine daha uygun" olduğunu söyledi.

Verilerin, uzmanların faizlerde haziran ayında indirime gidileceği yönündeki beklentileri üzerinde çok az etkisi olduğu görüldü, ancak Powell faizlerin 2008 küresel mali krizinden sonra görülen seviyelere düşme ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyardı.

Fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıya ek olarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının daha da yayılacağı endişesi ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle altına olan talep de fiyatlar üzerinde artışa neden oluyor.

Pazar günü Lübnan'a düzenlenen hava saldırısı ve İsrail'in Hizbullah füze birimi komutanının "ortadan kaldırıldığını" söylemesi gerilimi daha da artırdı.

 

İsrail ve İran destekli grup aylardır neredeyse her gün sınır ötesi ateş açıyor.

Yatırımcılar aynı zamanda uzun süredir devam eden Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini düşürmesi herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altın için olumlu bir gelişme olarak görülüyor çünkü güvenli liman statüsü onu yatırımcılar için daha çekici kılıyor.

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