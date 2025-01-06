Altın Küre'de Demi Moore en iyi kadın oyuncu ödülüyle görkemli bir dönüş yaptı

Yıllar sonra bir filmin başrolünde oynayan Demi Moore, beden korkusu türünde çok ses getiren The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
Moore, ödülü kabul ettiği konuşmasında şoke olduğunu söyleyerek, "45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım" dedi.
Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla en çok aday gösterilen filmdi. İngilizce olmayan en iyi film, müzikal kategorisinde en iyi film ve Zoe Saldaña ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödül kazandı.
Sebastian Stan, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı
Sebastian Stan, A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki farklı dalda en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaydı, Stan bu ödülü A Different Man filmiyle kazandı.
HBO'nun büyük ses getiren dizisi Succession ile ününe ün katan Kieran Culkin ise A Real Pain filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Baby Reindeer en iyi mini dizi ödülünü aldı
Geçen yılın en çok ses getiren Netflix dizisi Baby Reindeer, en iyi mini dizi kategorisinde ödül kazandı.
Aynı dizide rol alan İngiliz oyuncu Jessica Gunning ise televizyon kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.
İrlandalı aktör Colin Farrell, HBO'nun dizisi Penguen ile en iyi mini dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Sahneye çıktığında "teşekkür edecek kimsesi olmadığını, her şeyi kendisinin başardığını" söyleyerek salondakileri güldürdü.
Farrell, her gün çekimlerden önce saatlerce makyaj ve protez sandalyesinde oturduğunu anlatarak, "Sabahları kahvemi içip 80'ler müziği dinliyordum, böylece ekibin harikalığını yansıtacak bir tuvale dönüşüyordum" dedi.
Adaylar ve kazananlar:
En iyi film - Dram
- KAZANAN: The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nickel Boys
- September 5
En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Anora
- Challengers
- KAZANAN: Emilia Pérez
- A Real Pain
- The Substance
- Wicked
En iyi film - İngilizce Olmayan
- All We Imagine as Light
- KAZANAN: Emilia Pérez
- The Girl with the Needle
- I'm Still Here
- The Seed of the Sacred Fig
- Vermiglio
En iyi film - Animasyon
- KAZANAN: Flow
- Inside Out 2
- Memoir of a Snail
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
Gişe başarısı
- Alien: Romulus
- Beetlejuice Beetlejuice
- Deadpool & Wolverine
- Gladiator II
- Inside Out 2
- Twisters
- KAZANAN: Wicked
- The Wild Robot
En iyi kadın oyuncu - Dram
- Pamela Anderson, The Last Showgirl
- Angelina Jolie, Maria
- Nicole Kidman, Babygirl
- Tilda Swinton, The Room Next Door
- KAZANAN: Fernanda Torres, I'm Still Here
- Kate Winslet, Lee
En iyi erkek oyuncu - Dram
- KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
- Timothée Chalamet, A Complete Unknown
- Daniel Craig, Queer
- Colman Domingo, Sing Sing
- Ralph Fiennes, Conclave
- Sebastian Stan, The Apprentice
En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Amy Adams, Nightbitch
- Cynthia Erivo, Wicked
- Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
- Mikey Madison, Anora
- KAZANAN: Demi Moore, The Substance
- Zendaya, Challengers
En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Jesse Eisenberg, A Real Pain
- Hugh Grant, Heretic
- Gabriel LaBelle, Saturday Night
- Jesse Plemons, Kinds of Kindness
- Glen Powell, Hit Man
- KAZANAN: Sebastian Stan, A Different Man
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Ariana Grande, Wicked
- Selena Gomez, Emilia Pérez
- Felicity Jones, The Brutalist
- Margaret Qualley, The Substance
- Isabella Rossellini, Conclave
- KAZANAN: Zoe Saldaña, Emilia Pérez
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Yura Borisov, Anora
- KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
- Edward Norton, A Complete Unknown
- Guy Pearce, The Brutalist
- Jeremy Strong, The Apprentice
- Denzel Washington, Gladiator II
En iyi yönetmen
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Edward Berger, Conclave
- KAZANAN: Brady Corbet, The Brutalist
- Coralie Fargeat, The Substance
- Payal Kapadia, All We Imagine as Light
En iyi senaryo
- KAZANAN: Peter Straughan, Conclave
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist
- Jesse Eisenberg, A Real Pain
- Coralie Fargeat, The Substance
En iyi orijinal şarkı
- KAZANAN: El Mal, Emilia Pérez
- Beautiful That Way, The Last Showgirl
- Compress/Repress, Challengers
- Forbidden Road, Better Man
- Kiss The Sky, The Wild Robot
- Mi Camino, Emilia Pérez
En iyi orijinal film müziği
- KAZANAN: Challengers
- Conclave
- The Brutalist
- The Wild Robot
- Emilia Pérez
- Dune: Part Two
En iyi dizi - Dram
- The Diplomat
- Mr. and Mrs. Smith
- KAZANAN: Shōgun
- Squid Game
- Slow Horses
- The Day of the Jackal
En iyi dizi - Komedi/Müzikal
- Abbott Elementary
- The Bear
- The Gentlemen
- KAZANAN: Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
En iyi mini dizi
- KAZANAN: Baby Reindeer
- Disclaimer
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
- Ripley
- True Detective: Night Country
En iyi kadın televizyon oyuncusu - Dram
- KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun
- Kathy Bates, Matlock
- Emma D'Arcy, House of the Dragon
- Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith
- Keira Knightley, Black Doves
- Keri Russell, The Diplomat
En iyi erkek televizyon oyuncusu - Dram
- KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun
- Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Gary Oldman, Slow Horses
- Eddie Redmayne, The Day of the Jackal
- Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)
En iyi televizyon kadın oyuncusu - Komedi ya da müzikal
- KAZANAN: Jean Smart, Hacks
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Kathryn Hahn, Agatha All Along
En iyi televizyon erkek oyuncusu - Komedi ya da müzikal
- KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man on the Inside
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
En iyi televizyon kadın oyuncusu - Mini dizi
- KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Cristin Milioti, The Penguin
- Sofía Vergara, Griselda
- Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
- Kate Winslet, The Regime
En iyi televizyon erkek oyuncusu - Mini dizi
- KAZANAN: Colin Farrell, The Penguin
- Richard Gadd, Baby Reindeer
- Kevin Kline, Disclaimer
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow
- Andrew Scott, Ripley
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Televizyon
- KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer
- Liza Colón-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks
- Dakota Fanning, Ripley
- Allison Janney, The Diplomat
- Kali Reis, True Detective: Night Country
En iyi yardımcı erkek oyuncı - Televizyon
- KAZANAN: Tadanobu Asano, Shōgun
- Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Harrison Ford, Shrinking
- Jack Lowden, Slow Horses
- Diego Luna, La Maquina
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
En iyi televizyon stand-up komedi performansı
- KAZANAN: Ali Wong, Single Lady
- Jamie Foxx, What Had Happened Was
- Nikki Glaser, Someday You'll Die
- Seth Meyers, Dad Man Walking
- Adam Sandler, Love You
- Ramy Youssef, More Feelings
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