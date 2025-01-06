Altın Küre'de Demi Moore en iyi kadın oyuncu ödülüyle görkemli bir dönüş yaptı

ABD ve dünyanın farklı ülkelerinden sinema ve televizyon yapımlarının değerlendirildiği Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu.

Yıllar sonra bir filmin başrolünde oynayan Demi Moore, beden korkusu türünde çok ses getiren The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Moore, ödülü kabul ettiği konuşmasında şoke olduğunu söyleyerek, "45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım" dedi.

Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla en çok aday gösterilen filmdi. İngilizce olmayan en iyi film, müzikal kategorisinde en iyi film ve Zoe Saldaña ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödül kazandı.

Sebastian Stan, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı

Sebastian Stan, A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki farklı dalda en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaydı, Stan bu ödülü A Different Man filmiyle kazandı.

HBO'nun büyük ses getiren dizisi Succession ile ününe ün katan Kieran Culkin ise A Real Pain filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Baby Reindeer en iyi mini dizi ödülünü aldı

Geçen yılın en çok ses getiren Netflix dizisi Baby Reindeer, en iyi mini dizi kategorisinde ödül kazandı.

Aynı dizide rol alan İngiliz oyuncu Jessica Gunning ise televizyon kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.

İrlandalı aktör Colin Farrell, HBO'nun dizisi Penguen ile en iyi mini dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Sahneye çıktığında "teşekkür edecek kimsesi olmadığını, her şeyi kendisinin başardığını" söyleyerek salondakileri güldürdü.

Farrell, her gün çekimlerden önce saatlerce makyaj ve protez sandalyesinde oturduğunu anlatarak, "Sabahları kahvemi içip 80'ler müziği dinliyordum, böylece ekibin harikalığını yansıtacak bir tuvale dönüşüyordum" dedi.

Adaylar ve kazananlar:

En iyi film - Dram

KAZANAN: The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Anora

Challengers

KAZANAN: Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

En iyi film - İngilizce Olmayan

All We Imagine as Light

KAZANAN: Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I'm Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

En iyi film - Animasyon

KAZANAN: Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Gişe başarısı

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

KAZANAN: Wicked

The Wild Robot

En iyi kadın oyuncu - Dram

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

KAZANAN: Fernanda Torres, I'm Still Here

Kate Winslet, Lee

En iyi erkek oyuncu - Dram

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

KAZANAN: Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

KAZANAN: Sebastian Stan, A Different Man

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

KAZANAN: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Yura Borisov, Anora

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

En iyi yönetmen

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

KAZANAN: Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

En iyi senaryo

KAZANAN: Peter Straughan, Conclave

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, The Substance

En iyi orijinal şarkı

KAZANAN: El Mal, Emilia Pérez

Beautiful That Way, The Last Showgirl

Compress/Repress, Challengers

Forbidden Road, Better Man

Kiss The Sky, The Wild Robot

Mi Camino, Emilia Pérez

En iyi orijinal film müziği

KAZANAN: Challengers

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Dune: Part Two

En iyi dizi - Dram

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

KAZANAN: Shōgun

Squid Game

Slow Horses

The Day of the Jackal

En iyi dizi - Komedi/Müzikal

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

KAZANAN: Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

En iyi mini dizi

KAZANAN: Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

En iyi kadın televizyon oyuncusu - Dram

KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun

Kathy Bates, Matlock

Emma D'Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

Keira Knightley, Black Doves

Keri Russell, The Diplomat

En iyi erkek televizyon oyuncusu - Dram

KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun

Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)

En iyi televizyon kadın oyuncusu - Komedi ya da müzikal

KAZANAN: Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha All Along

En iyi televizyon erkek oyuncusu - Komedi ya da müzikal

KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

En iyi televizyon kadın oyuncusu - Mini dizi

KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country

Cate Blanchett, Disclaimer

Cristin Milioti, The Penguin

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet, The Regime

En iyi televizyon erkek oyuncusu - Mini dizi

KAZANAN: Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

Andrew Scott, Ripley

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Televizyon

KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Allison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

En iyi yardımcı erkek oyuncı - Televizyon

KAZANAN: Tadanobu Asano, Shōgun

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Maquina

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

En iyi televizyon stand-up komedi performansı