Altın Palmiye Japon filmine gitti

Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın bir ailenin dramını anlatan ve beklenmedik olaylar örgüsünden oluşan "Manbiki Kazoku" isimli filmi Cannes'da Altın Palmiye'yi kazandı. Festivalde bu yıl büyük ödül ise ABD'li yönetmen Spike Lee'nin "BlacKkKlansman" adlı filmine verildi.

Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Dogman" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte olurken en iyi kadın oyuncu ödülünü Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka" filmindeki rolüyle Samal Yeslyamova kazandı.

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski "Zimna wojna" adlı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. En iyi senaryo ödülüne ise İtalyan yapımı "Lazzaro Felice" adlı filmle Alice Rohrwacher, İran yapımı "Üç Yüz" adlı filmle Cafer Penahi ve Nadir Sayvar layık görüldü.

Eski film yapımcısı Harvey Weinstein'ı cinsel tacizle suçlayan İtalyan oyuncu Asia Argento'nun festivalin kapanış töreni sırasında yaptığı konuşma festivale damgasını vurdu. Argento festivaldeki izleyiciler arasında halen ortaya çıkmamış tacizciler olduğunu söyledi.

Argento: "Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz ama en önemlisi biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve bunun sonuçlarından daha fazla kaçmanıza izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödülü daha önce Cannes'da ödül almış bir yönetmenin kazanması, cinsel taciz skandallarının yaşandığı bir yılın ardından ödülün bir kadın yönetmene gideceği spekülasyonlarına da nokta koymuş oldu.

Weinstein'ın gölgesi

Eski film yapımcısı Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı üzerinden yaklaşık altı ay geçmesine karşın sektördeki çalkantılar devam ediyor. Eski yapımcının birkaç cinsel saldırısının da geçmiş yıllardaki Cannes festivalleri sırasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Weinstein'ı cinsel tacizle suçlayan İtalyan oyuncu Argento henüz 21 yaşındayken Cannes'da tecavüze uğradığını açıklamıştı. Cannes'da yaptığı konuşmada Argento, festivalin bir "Weinstein için bir avlanma sahası" olduğunu ifade etti. Eski Hollywood yapımcısı Weinstein ise bu suçlamaları reddetmişti.

Film Akademisi üyeliği sonlandırılan ve şirketleri ile ilişiği kesilen Weinstein, yaklaşık 20 yıldır Cannes Film Festivali'nde yer alan ve öne çıkan bir kişilikti.