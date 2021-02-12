Altın Patiler Derneği’nden bağış yayını

Altın Patiler Derneği ve birçok sanatçımız, sokak hayvanlarının tedavilerine katkı koyabilmek için yarın akşam (13 Şubat Cumartesi) saat 19.00’da Instagram’da Canlı Yayın üzerinden bağış toplama kampanyası düzenliyor.

Altın Patiler Derneği ve birçok sanatçımız, sokak hayvanlarının tedavilerine katkı koyabilmek için yarın akşam (13 Şubat Cumartesi) saat 19.00’da Instagram’da Canlı Yayın üzerinden bağış toplama kampanyası düzenliyor.

Altın Patiler Derneği organizasyonluğunda Ahmet Evan, Derviş İşgüzar, Genco Ecer, Hüseyin Kasap, Osman Tuğsal, Olga Matiuc, Burçin Boran, Sinan Güzen, Musa Kumral ve sürpriz isimlerden oluşacak sanatçılar şarkılarını söyleyerek hem pandemi sürecinde evinde olan vatandaşlara moral hem de can dostlarımız için canlı yayında bağış toplanarak farkındalık yaratacaklar.