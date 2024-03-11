  • BIST 9269.45
  • Altın 2240.696
  • Dolar 31.9953
  • Euro 35.0497
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Altın rekora doğru ilerliyor

» »
Altın, enflasyonun soğuması nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürme yönünde harekete geçeceği beklentileri üzerine rekor seviyeye doğru yükseldi.
Altın rekora doğru ilerliyor

Külçe, geçen hafta neredeyse yüzde 5'lik bir yükseliş yaşadıktan sonra Pazartesi günü de yükselişe devam etti ve art arda dört gün boyunca nominal olarak yüksek bir seviyeye ulaştı. Cuma günkü kazanımlar, işsizlik oranının iki yılın en yüksek seviyesinde olduğunu gösteren ABD verileriyle desteklendi.

Altın Mart ayında yükselişe geçti ve Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair görünümde büyük bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında bu hamle bazı yatırımcıları şaşırttı. Geçen hafta kongredeki ifadesinde Başkan Jerome Powell, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği için "biraz daha fazla veriye" ihtiyacı olduğunu vurguladı. Politika yapıcılar da benzer açıklamalarda bulundu.

Bu hafta Salı günü açıklanacak taze ABD enflasyon verileriyle altın boğalarının iyimserliği test edilecek. Geçen ay olduğu gibi beklenenden daha sıcak bir veri, değerli metalin daha fazla kazanımı açısından bir gerileme olabilir.

Spot altın, geçen hafta 2.195,15 dolar ile zirve yaptıktan sonra yüzde 0,3 artışla Singapur sabahı saat 9'da ons başına 2,185,56 dolara yükseldi. Diğer değerli metaller de sert bir şekilde toparlanıyor; gümüş geçen hafta yüzde 5'ten fazla artış göstererek ons başına 24 doların üzerine çıktı. Bu arada paladyum geçen hafta neredeyse yüzde 7 artarken platinin yüzde 3'ü arttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı14 Şubat 2024 Çarşamba 19:09
  • IMF Başkanı Georgieva'dan "erken gevşeme" riskine karşı uyarı02 Şubat 2024 Cuma 12:06
  • Döviz kurlarında yükseliş sürüyor…25 Ocak 2024 Perşembe 10:28
  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,42 artışla 80,38 dolar oldu25 Ocak 2024 Perşembe 10:25
  • Bitcoin 39 bin doların altına düştü23 Ocak 2024 Salı 16:41
  • Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini19 Ocak 2024 Cuma 10:29
  • Oxfam: Dünyanın en zengin 5 kişisi, servetini ikiye katladı15 Ocak 2024 Pazartesi 20:22
  • Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları15 Ocak 2024 Pazartesi 10:14
  • Dünya Ekonomik Forumu: Kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var10 Ocak 2024 Çarşamba 18:03
  • Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı02 Ocak 2024 Salı 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti