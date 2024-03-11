Altın rekora doğru ilerliyor

Külçe, geçen hafta neredeyse yüzde 5'lik bir yükseliş yaşadıktan sonra Pazartesi günü de yükselişe devam etti ve art arda dört gün boyunca nominal olarak yüksek bir seviyeye ulaştı. Cuma günkü kazanımlar, işsizlik oranının iki yılın en yüksek seviyesinde olduğunu gösteren ABD verileriyle desteklendi.

Altın Mart ayında yükselişe geçti ve Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair görünümde büyük bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında bu hamle bazı yatırımcıları şaşırttı. Geçen hafta kongredeki ifadesinde Başkan Jerome Powell, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği için "biraz daha fazla veriye" ihtiyacı olduğunu vurguladı. Politika yapıcılar da benzer açıklamalarda bulundu.

Bu hafta Salı günü açıklanacak taze ABD enflasyon verileriyle altın boğalarının iyimserliği test edilecek. Geçen ay olduğu gibi beklenenden daha sıcak bir veri, değerli metalin daha fazla kazanımı açısından bir gerileme olabilir.

Spot altın, geçen hafta 2.195,15 dolar ile zirve yaptıktan sonra yüzde 0,3 artışla Singapur sabahı saat 9'da ons başına 2,185,56 dolara yükseldi. Diğer değerli metaller de sert bir şekilde toparlanıyor; gümüş geçen hafta yüzde 5'ten fazla artış göstererek ons başına 24 doların üzerine çıktı. Bu arada paladyum geçen hafta neredeyse yüzde 7 artarken platinin yüzde 3'ü arttı.