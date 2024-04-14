Amca: ‘’Af yerine Çalışma Barışı yapılmalı’’

Başkan Amca, kayıt dışı iş gücünün azaltılması için "çalışma barışı" adı altında bir af düzenlemesinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Yeni düzenlemelerden dolayı Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Prim Desteği hakkında duyuru yaptı ve Bakan Gardiyanoğlu'na teşekkür etti

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, inşaat sektöründe uygulanan prim desteği hakkında üyelere duyuru yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Osman Amca, yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe bir yıl boyunca %60 olarak uygulanacak olan prim desteğinin sektöre önemli bir mali destek sağlayacağını belirtti. Bu desteğin, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü artıracağını ve istihdamı teşvik edeceğini vurguladı.

Aynı zamanda Başkan Amca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na sektöre sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Bakan Gardiyanoğlu'nun sektöre olan desteğinin, inşaat sektörünün daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacağını ifade etti.

‘’Prim desteği bir yıl boyunca devam edecek’’

Başkan Osman Amca, Ramazan Bayramı dolayısı ile sosyal sigorta yatırımlarının 19 Nisan tarihine kadar uzaltıldğını duyurdu. İşverenlerin sosyal sigorta yatırımlarında uygulanacak %60 prim desteğinin bir yıl boyunca inşaat sektörüne uygulandığının altını çizdi.

‘’Acenteler daha fazla sorumluluk üstlenmeli’’

Başkan Osman Amca, işçi getirme sürecinde yaşanan sorunların çözümü için acente konusunu ele aldı. İşçiyi getiren acentenin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Amca, bu düzenlemenin sektördeki denetimi artıracağını ve işçilerin haklarını koruyacağını belirtti.

Acentelerin işçi getirme sürecinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Amca, işçilerin haklarının korunması ve işçi getirme sürecinin daha düzenli bir şekilde işlemesi için acentelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, işçiyi getiren acentenin sorumluluğunu üstlenmesinin, işverenlerin de daha güvenilir bir şekilde işçi bulmalarına yardımcı olacağını belirten Başkan Amca, bu düzenlemenin sektördeki istikrarı ve güveni artıracağını söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, yatay geçiş konusunda sektör paydaşlarıyla anlaşmaya vardı

Yatay geçişlerin genel olarak yasaklanması gerektiği üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Osman Amca, işverenlerin uzun süre işçilerine yatırım yapmaması durumunda istisnai olarak yatay geçişin değerlendirilebileceği de belirtti.

Birlik Başkanı Amca, yapılan anlaşmanın sektördeki istikrarı ve işçi-işveren ilişkilerini koruma adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yatay geçişin, işçilerin haklarını korumak ve istismarı önlemek için sıkı denetim altında tutulması gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda, işverenlerin işçilerine yatırım yapmaması veya haklarını ihlal etmesi durumunda istisnai olarak yatay geçişin değerlendirilebileceğini belirten Başkan Osman Amca, bu durumun caydırıcı bir önlem olabileceğini belirtti.

‘’Af yerine Çalışma Barışı yapılmalı’’

Başkan Amca, kayıt dışı iş gücünün azaltılması için "çalışma barışı" adı altında bir af düzenlemesinin yapılması gerektiğini ifade etti. Böylece, işverenlerin kayıt dışı iş gücü yerine ülke içinden işçi temin etmelerinin teşvik edeceğini belirtildi.