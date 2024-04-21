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Amcaoğlu: Turizmde yatak kapasitesini ve doluluk oranını artırmak en önemli hedeflerimiz arasında

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu, Türkiye KKTC II. Ekonomi Konferansı”nda yaptığı konuşmada. "Yatak kapasitesini ve doluluk oranını artırmak en önemli hedeflerimiz arasında" dedi.
Amcaoğlu: Turizmde yatak kapasitesini ve doluluk oranını artırmak en önemli hedeflerimiz arasında

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de 27 bin olan turizmdeki yatak kapasitesini 50 bine çıkarmanın ve yüzde 66’lık yıllık doluluk oranını artırmanın büyük bir başarı olacağına vurgu yaptı. Amcaoğlu, “Bu, hükümetimizin önde gelen hedefleri arasındadır” dedi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu, Türkiye KKTC II. Ekonomi Konferansı”na katıldı. 

Bakan Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC’de ticaretin durumunu ve hedeflerini aktardı. 

Bakan Amcaoğlu, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretiminin ihracatını artırmak, beşeri sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlayabilmek, inovasyon kapasitesinin artırılmasını daha görünür hale getirebilmek ve bununla birlikte iyi yönetişim modelleri geliştirmek  Bakanlığımızın en önemli hedefleridir” dedi. 

Bakan Amcaoğlu,  KKTC’de 27 bin olan turizmdeki yatak kapasitesini 50 bine çıkarmak ve aynı zamanda yüzde 66 olan yıllık doluluk oranını artırmanın büyük bir başarı olacağına vurgu yaptı. 

Bakan Amcaoğlu, “Daha nitelikli bir turizm potansiyelini, 110 bin üniversite öğrencisinin sağlayacağı getiri ile birleştirebilmek, hükümetimizin en önde gelen hedefleri arasındadır” diye konuştu.

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