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Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Mali Yardım Projesi kapsamında, Piyasa Gözetim Denetim Bilgi Ağı oluşturulması ve ardından Ürün Güvenliği Laboratuvarı’nın hayata geçirilmesi noktasında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bugün bakanlık toplantı
Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Mali Yardım Projesi kapsamında, Piyasa Gözetim Denetim Bilgi Ağı oluşturulması ve ardından Ürün Güvenliği Laboratuvarı’nın hayata geçirilmesi noktasında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bugün bakanlık toplantı salonunda bir sunum gerçekleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulu’nun ve bazı sivil toplum örgütlerinin katıldığı toplantıda projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, “İnsan sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi önem arz eden bu proje üzerinde titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Amcaoğlu şunları söyledi:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, projenin istenilen hedefe ulaşması için, piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığını test etmek amacıyla bilirkişi sağlanması yönüne gitti.

Bu bağlamda, sivil toplum örgütleri, test merkezleri ve Devlet Laboratuvarı'nın ürün güvenliği alanındaki kapasitesini analiz etmek için, Türkiye Akreditasyon Kurumu’nda (TÜRKAK) eğitilen elemanımız, bilirkişi olarak çalışmalarını tamamladı.

Ürün Güvenliği Yasası’nın 37. maddesinde yer alan Piyasa Gözetim Denetim Kurulu, ilgili sivil toplum örgütleri ve Bakanlık temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. Bu bağlamda Mali Yardım Projesinin uygulanması ile birlikte bir Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurulması adına Bakanlık çalışmalarını hızlandırmıştır.

Projenin tamamlanması sonrasında, bakanlığımız, çok daha etkin bir şekilde denetimler yapabilecek.

Uzun bir süredir bu projenin yaşama geçmesi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

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