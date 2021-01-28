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Amcaoğlu:Bu akşam büyük ihtimal ülke geneli sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı bir TV programında bazı açıklamalarda bulundu
Amcaoğlu:Bu akşam büyük ihtimal ülke geneli sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı bir TV programında bazı açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun saat 17.00'da toplanacağını söyleyen Amcaoğlu büyük ihtimalle ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini söyledi

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini beklediğini belirten Bakan Amcaoğlu, “Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gibi bir kapanmadan bahsediyorum. Market, eczane ve benzinlik gibi temel ihtiyaçların karşılacağını yerler açık olacaktır” dedi.

Vaka artışı nedeniyle artık tam kapanmadan bahsetmek zorunda olduklarını söyleyen Amcaoğlu, “Girne ve Lefkoşa’yı kapatarak ‘kapanma uyguladım’ diyemezseniz. Bakanlar Kurulu üyesi olarak bunu dile getirdim. Geldiğimiz noktada zaten herkes aynı şeyi söylüyor. Benim de görüşüm bu yönde” dedi

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