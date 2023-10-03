Anadolu Efesli Elijah Bryant Avrupa'da yeniden zirveyi hedefliyor

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Elijah Bryant, takım kadrosu ile teknik ekipteki değişim ve yeni sezonla ilgili açıklamada bulundu.

Üst üste iki şampiyonluktan sonra THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon play-off'lara kalamayan Anadolu Efes'in 28 yaşındaki oyuncusu, yeni sezona olabildiğince hazır girmek istediklerini belirtti.

"Yeni sezon yaklaşıyor. Her takım gibi sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve neler olacağını göreceğiz. Kişisel olarak bu sezona daha motive bir şekilde hazırlandım. Sahada en iyi performansımı sergilemeye çalışacağım. Umarım sezonu önce play-off'lar, sonrasında Dörtlü Final ve şampiyonlukla taçlandırabiliriz."

"Yeni antrenörümüzle iyi işler yapacağımıza inanıyorum"

Yeni bir takım olmanın getirdiği zorlukları aşmaya çalıştıklarını dile getiren Bryant, yeni başantrenörleri Erdem Can ile iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

ABD'li basketbolcu, birlikte daha fazla zaman geçirerek adaptasyon sürecini en iyi şekilde atlatmak istediklerini vurguladı.

"Yeni bir takım olmanın getirdiği zorlukları yavaş yavaş aşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz birkaç hafta bizim için verimliydi. Sadece saha içinde değil saha dışında da birbirimizi tanımaya çalıştık. Adım adım ilerleyeceğiz."

Bryant, geçmiş yıllara göre şu an daha planlı ilerlediklerini aktardı.

"Günün sonunda tabii ki takımın performansı sahadaki oyunculara bağlı. Antrenörler de zaman zaman oyunculara sahada özgürlük tanıyabiliyor. Daha sezonun başlamasına belli bir süre var ve şu an konuşmak için erken ama yeni antrenörümüzle iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

"Bir adım öne çıkarak sorumluluk almak zorundayız"

Bryant, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic'in eksikliğini kapatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Bryant, Micic'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtti.

"Tabii ki takımda eksikliği hissedilecektir ama birçok yetenekli oyuncumuz var. Darius, Shane, Rodrigue ve ben bir adım öne çıkarak sorumluluk almak zorundayız. Verilen fırsatı iyi kullanarak bu eksiği kapatmaya çalışacağız."

Skorer oyuncu, eski başantrenörleri Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile yapacakları maçlara da değindi.

"Medya için duygusal bir karşılaşma olabilir ama benim açımdan sadece oynanması gereken bir basketbol maçı. Bu maçı, harika bir takım, antrenör ve kulübe karşı oynayacağımız güzel bir fırsat olarak görüyorum."

Anadolu Efes taraftarını iyi ve kötü anlarda takıma destek vermeye davet eden Bryant, kendileri için çok özel bir sezon olacağına inandığını sözlerine ekledi.