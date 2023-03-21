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Analizlerin İlk Aşaması Tamamlandı

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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde kreşten liseye eğitim veren okul binalarında, Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı’nın yürüttüğü deprem analizlerinin ilk aşaması tamamlandı
Analizlerin İlk Aşaması Tamamlandı

Türkiye’de meydana gelen depremler, bölgemizin en önemli gerçeklerinden deprem riskini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Deprem uzmanlarının, KKTC’nin taşıdığı deprem riskine ilişkin ortak paydada buluştukları en önemli konu ise mevcut yapı stokunun incelenerek deprem analizlerinin yapılması gerekliliği. Hiç kuşkusuz, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim gördüğü okul binalarının deprem direncini ölçmek ise en önemli önceliklerden biri.

Güçlü altyapısı ve yetkin uzman kadrosu ile uyguladığı testlerle yapıların depreme riskini ölçen Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı da Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji kreşten liseye kadar eğitim veren bütün okul binalarının deprem analizlerinin ilk aşamasını tamamladı.

Sonuçlar, projelerde öngörülen malzeme kalitesini karşılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı uzmanlarının Yakın Doğu Kolejlerinin üç kampüsündeki okul binalarında gerçekleştirdiği incelemelerde; bütün okul binalarından alınan karot beton numuneleri basınç dayanım testlerinden geçirildi. Karot ve shmit-hammer yöntemleriyle yapılan testler, okul binalarının proje değerlerinin üzerinde beton kalitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Yine aynı binalar, donatı tarama cihazlarıyla da taranarak donatı kullanımının projeye uygun olduğu raporlandı.

İlk aşaması tamamlanan çalışmanın ardından, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji okul binaları için, zorunlu olmamasına rağmen bilgisayar destekli deprem senaryolarının uygulanacağı bina performans değerlendirme çalışmalarına da başlanıldı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı’nın okul binalarında gerçekleştirdiği analizlerin sonuçlarını açıkladığı video sunumu https://e-studybox.com/fullscreen-view/61361/61460 linki üzerinden velilerle de paylaşıldı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Okullarımızda tamamlanan ilk testlerde, malzeme ve zemin kalitesi açısından projelerde öngörülen standartların üzerinde sonuçlar aldığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.”

Yakın Doğu Kolejlerinin KKTC’nin en büyük ilk ve ortaöğretim kurumu olarak Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi kampüsleri ile kreşten liseye her kademede eğitim verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yakın Doğu üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim gördüğü bütün okul binalarımızın deprem perfromanslarını ölçtük. Büyük bir bölümü yeni binalardan oluşan okullarımızda tamamlanan ilk testlerde, malzeme ve zemin açısından deprem yönetmeliklerinin belirlediği standartların üzerinde sonuçlar aldığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı’nın güçlü altyapısı ve uzman kadrosu ile yapıların taşıdığı deprem riskini çok yönlü bir şekilde analiz etme kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji kampüslerimizde yer alan bütün okul binalarımızın ilk analizlerini tamamladı. Okul binalarımıza uygulanacak bilgisayar destekli deprem senaryoları ile bina performans değerlendirmeleri de yapılacak” değerlendirmesini yaptı. 

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