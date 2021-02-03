  • BIST 1.511
  • Altın 423,158
  • Dolar 7,1736
  • Euro 8,6204
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Anastasiadis İfade Verdi:''Bilmiyordum benim suçum değil''

» »
 “Altın Pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ifade verdi.
Anastasiadis İfade Verdi:''Bilmiyordum benim suçum değil''

 “Altın Pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevap verdi.

Anastasiadis’in, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasına El Cezire televizyonunun yayınına kadar AB’nin tepki göstermediğini söylemesine rağmen Rum Hukuk Dairesi’nin 2015 ve 2016 yıllarında uygulamanın Avrupa Hukuku’nu ihlal ettiği uyarısında bulunduğu iki mektup göndererek Rum yönetimini uyardığı da ortaya çıktı.

Fileleftheros “Görüşleri Görmezden Geldiler… Araştırma Komisyonu: Başsavcılığın, Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulamasının Avrupa Hukukunu İhlal Ettiği Uyarıları Çekmecelerde… Başkanın İfadesini ‘Bilmiyordum’ Karakterize Etti” başlık ve spotlarıyla manşetten verdi.

Gazete Rum Başsavcılığının, “altın pasaport” uygulamasının Avrupa Hukuku’nu ihlal ettiği konusunda Rum İçişleri Bakanlığı’na mektup göndererek en az iki kez (2015 ve 2016) uyardığını ancak Rum yönetiminin dikkate almayıp, şeffaf olmayan prosedürler ile vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini, sonucunda da Avrupa Komisyonu’nun müdahale ederek Güney Kıbrıs hakkında ihlal prosedürü başlattığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, El Cezire Televizyonu’nun yayınına kadar AB’den tepki gelmediğini, kendisinin de Başsavcılığa programda değişiklik gerekip gerekmediğini sormadığını anlattı. Başsavcılığın 2015 ve 2016 tarihli uyarı mektupları sorulduğunda “bilmiyordum” dedi. Anastasidis’in verdiği cevaplardan, Avrupa Komisyonu’nun ihlal prosedürü başlatmadan önce, üye devletin olası iç hukuk ihlallerini doğrudan diyalog yoluyla araştırmak istediğinde devreye soktuğu EU PILOT mekanizmasının müdahalesinden de “haberdar olmadığı” ortaya çıktı. EU PILOT müdahalesinin, Sayıştay Başkanlığı’nın pasaportlarla ilgili 2017 tarihli raporuyla doğrulandığı da kaydedildi.

Gazete Anastasiadis’in, yatırım karşılığı vatandaşlık başvuru dosyası Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına geldiğinde başvurunun hangi avukatlık veya denetim bürosu veya inşaat şirketinden geldiğini kendisinin de kabine üyelerinin de bilmediğini, dolayısıyla şahsi çıkar veya doğrudan ilgi beyanında bulunma olanağı olmadığını söylediğini yazdı. Gazete, “Dolayısıyla Başkanlığında, kendisinin haberi olmadan, kendi adını taşıyan ve hisselerinin yüzde 50’si iki kızına ait olan avukatlık bürosu aracılığıyla başvurusu yapılan 57 yatırımcının vatandaşlığını onaylandı” ifadesine yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, “fahri vatandaşlıklar” haricindeki vatandaşlık başvurularının devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını, Bakanlar Kurulu’nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Araştırma Komisyonu’ndan, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai vatandaşlık yerine fahri vatandaşlık verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusuna karşılık Anastasiadis “O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica,  Ay. Napa Marinası’nda da” dedi.

Gazete Anastasiadis’in damadı olan Yannis Misirli’nin Ay. Napa Marinası’nın yönetim kurulunda bulunduğunu, bu projenin ortağı veya müdürü bazı  kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık verildiğini, Eşi Andri’nin kardeşinin oğlunun Sokratis Hasikos’un ofisinde çalıştığını ve Meclis’te vatandaşlıklar konusunda Hasikos’u temsil ettiğini yazdı. Yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında neden bir tüzük bulunmadığı sorulduğunda ise Anastasiadis “tüzük olmadığında kriterlerde ve kararlarda esneklik olur!” cevabını verdi.

Haravgi haberi “Başkan Ucuz Bahanelere Başvurdu” başlığıyla manşete çekti.  Politis Manşet haberini “Başkan’ın Birçok Belirsizlik İçeren İfadesi” başlığını attı. 

Alithia’ya göre Anastaiadis ifadesini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, artık söylenecekler ile ilgilenmeyip ülke sorunlarına yoğunlaşacağını, yürürlüğüne son verilen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını yeniden yürürlüğe koymayacaklarını, yabancı yatırımcıya başka teşvikler vereceklerini açıkladı.

Muhalefetin, kendisine eleştiri yöneltebileceğini, bunu yapmanın da muhalefetin hakkı olduğunu söyleyen Anastasiadis, şahsının artık kendisine yöneltilecek eleştirilerle ilgilenmeyeceğini, Kıbrıs sorununun çözümüne, küresel pandeminin yarattığı sağlık ve ekonomi ile ilgili sorunların çözülmesine, devletin ve vatandaşların ekonomik var oluğuna ve reformlara yoğunlaşacağını söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis Borrell’e Kıbrıslı Türk Gazeteciler Konusunda Yeni Bir Mektup Gönderecek01 Şubat 2021 Pazartesi 13:32
  • Güney Kıbrıs'ta piyasaya 1-1,5 milyar Euro tahvil sunuluyor31 Ocak 2021 Pazar 14:39
  • Güney Kıbrıs’ta 5-G teknolojisi kullanımına başlanıyor31 Ocak 2021 Pazar 14:37
  • Güneyde 22 bin 674 test yapıldı, 113 yeni vaka30 Ocak 2021 Cumartesi 21:20
  • Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Birliği’nden "Kıbrıslı Türk Gazeteciler Aleyhindeki Soruşturmalara" Kınama30 Ocak 2021 Cumartesi 14:54
  • Yorgacis listesi “ortalığı karıştırdı”30 Ocak 2021 Cumartesi 14:19
  • Anastasiadis İle Yoliti Yolsuzlukla Mücadele Tedbirlerini Açıkladı30 Ocak 2021 Cumartesi 13:08
  • Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 119 yeni vaka29 Ocak 2021 Cuma 21:10
  • Anastasiadis Yolsuzluk Olayları Ve Vatandaşlık Skandalı Konusunda Halka Seslendi29 Ocak 2021 Cuma 15:51
  • Güney Kıbrıs’ta Önlemler Bir Hafta Daha Uzatıldı28 Ocak 2021 Perşembe 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti