Anastasiadis İle Rum Sayıştay Başkanı Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Sayıştay Başkanı Oddiseas Mihailidis arasında, şirketlere verilecek devlet garantili kredilerde Sayış Başkanının da söz hakkı olup olmaması konusunda başlayan tartışma ve gerilim tırmanıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’e yönelik önceki gün dile getirdiği sert eleştirilerin ardından, Sayıştay Başkanı Mihailidis’in dün Anastasiadis’e yanıt vermesiyle gerginliğin tırmanmaya devam ettiğini yazdılar.

Habere göre Mihailidis, Anastasiadis’in kendisine yönelttiği suçlamaları reddederek, anayasa ve yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde hareket ettiğini ve hükümet politikalarına müdahalesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Mihailidis ayrıca, Sayıştay Dairesi’nin değişmekte olduğunu ve İngiltere Sayıştay Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle, bugüne kadar hiç yapılmayan bir şeyi yaparak, uluslararası denetleme örneklerini uygulamaya koyduklarını da vurguladı.

Gazete, Mihaildis’e yönelik bir diğer eleştirinin ise dün Rum Hükümet Sözcüsünden geldiğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Kirakos Kusios, Mihailidis’in tüm devlet kurumlarıyla çatıştığını ve basın yayın organları için “büyük bir yıldız” halinde geldiğini belirtti.

Kusios, Mihailidis’e “siyaseti siyasilere bırakıp kendi işine bakması” çağrısında da bulundu.

Öte yandan Rum siyasi partileri de konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundular.

DİSİ’den yapılan açıklamada, Mihailidis’in görev ve yetkilerini aştığı değerlendirmesinde bulunulurken; AKEL’in açıklamasında ise Anastasiadis-Mihailidis tartışmasının devlete zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağı uyarısında bulunuldu.

DİKO’nun açıklamasında, ekonominin batma noktasına geldiği uyarıları yapılırken, Anastasiadis’in, kendisi ve hükümetinin denetimine engel olmak adına, bağımsız kurumlara yönelik komplo teorileri suçlamalarında bulunduğu ifade edildi.