ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

23.01.2020 tarihinde, saat 06:45 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Şehvar ALİSİNANOĞLU (K-82) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

23.01.2020 tarihinde, 04:30 - 08:00 sıralarında, Gemikonağı'nda, faaliyet gösteren “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurulmak suretiyle kırıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi, 4 adet el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 adet şapka, 25 çift çorap, 3 adet deodorant, 3 adet parfüm, 1 adet valiz, 3 adet kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1.980 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

24.01.2020 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda E.Ş.Ö.(E-44), tasarrufunda 10,000 Euro muadili. döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.