Anıt mezarın tamamlanmaması  “Büyük vefasızlık” 

KKTC’nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, sekizinci ölüm yıl dönümünde anıldı. Denktaş’ın anıt mezarı bitirilemediği için anma töreni bu yıl da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Denktaş’ın ailesi anıt mezarın tamamlanmamasına, “Büyük vefasızlık” diyerek tepki gösterdi.



Anıt önündeki törenin ardından ailesi ve ziyaretçiler Denktaş’ın naaşının bulunduğu ve yapımı devam eden anıt mezara giderek dua etti.



Denktaş’ın kızı Ender Denktaş, babasının anıtının tamamlanmamasına, “Bu maneviyata artık sahip çıkılmalı. Liderimizi yakışır şekilde anıt mezara gereken önem gösterilmeli” sözleriyle tepki gösterdi.

Denktaş’ın torunu Aydın Bahri Kaan da çok üzüldüklerini, dedesinin kendilerine, “Beni aile mezarlığına gömün” dediğini belirterek şunları söyledi: “‘Bize devlet adamıdır, devlet töreni ile gömülecek’ dendi. Saygı duyduk. Yarışmalar yapıldı, proje için ödüller alındı. Siyasi olarak düşünüyorum anıtının yapılmamasını. Yanlış yapıyorlar. Aile olarak her yıl üzülüyoruz. Bu yıl çok daha fazla üzüldük. Sekiz yıl oldu, kapalı bir odada gömülü olan dedemize rahmet okumaya geliyoruz. İçimiz parçalanıyor.”



Denktaş’ı anmaya giden siyasileri de eleştiren Kaan, “Umarım siyasilerin vicdanları rahat olmaz. Denktaş ve silah arkadaşları sayesinde bugün makamlarımıza oturuyoruz. Birazcık olsun vefa borcunu ödemelerini bekliyorum” dedi. Denktaş’ın hayatını kaybettiği 2012’den bugüne kadar yedi hükümet görev yaptı. Bu süreçte Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da 3.5 yıl Maliye Bakanlığı yaptı. Denktaş’ın anıt projesi tamamlandığında içerisinde müze olacak.



