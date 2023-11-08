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ANKA projesi kapsamında madde ve madde kullanımı ile mücadele konusu masaya yatırıldı

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ANKA projesi kapsamında madde ve madde kullanımı ile mücadele konusu masaya yatırıldı
ANKA projesi kapsamında madde ve madde kullanımı ile mücadele konusu masaya yatırıldı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sakarya MAGEM “Anka Projesi” kapsamında dün Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu düzenledi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Medi Foundation ortaklığında gerçekleş Palm Beach Otel’de düzenlenen sempozyum iki oturumda gerçekleşti.

Sempozyumun ilk oturumunda Eczacı Seda Mahir, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Omaç Volkan, Adli Bilişim Uzmanı ve Yazar İsa Altun ve Prof. Dr. Mehmet Çakıcı sunumları ile ülkemizde bağımlılık yapan yasa dışı madde kullanımındaki artışa ve ülkedeki mevcut önlemlerle ilgili duruma dikkat çekti. İkinci oturumda ise madde ve madde kullanımı ile mücadelede ulusal politika ve strateji geliştirme konusunda akademisyenlerle bir çalıştay gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yıllarda yapılan çalışmalarda madde bağımlılığı ile ilgili verilerin Mağusa açısından hoş olmadığını dile getirerek böylesi bir çalıştayın Mağusa’da gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.  Madde kullanımı ve bağımlılığın ülkemizin kanayan yarası halinde olduğunu kaydeden Başkan Uluçay, son yıllarda yaşanan artış nedeni ile hepimizin ummadığımız anda bu tehlike ile karşı karşıya kalabileceğimize vurgu yaptı. Bu tür çalışmaların farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar atılabilmesi amacı ile önemli olduğunu belirten Başkan Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de 2012 yılında akademik isimlerin katılımı ile geniş çaplı bir çalışma yapıldığını anımsatarak, madde bağımlılığı sorununun ülke geneline yayılmış bir sorun olduğunu ancak Mağusa bölgesinin, kendi bölgesinde bu çalışmayı sürdürme cesareti gösterdiğini ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Hekimlikte esas olan koruyucu hekimliktir. Başta devlet buna ön ayak olur birey de kendini korur” diyen Dinçyürek, esas olanın farkındalık yaratmak, toplumun genel kesimini bilinçlendirmek olduğunu ifade ederek kişiyi bağımlı olmadan kurtarmanın en etkin yol olduğuna dikkat çekti.

Polisiye tedbirlerin çok önemli olduğuna inandığını ancak bağımlının topluma kazandırılmasının çok kapsamlı disiplin gerektiren bir konu olduğunu kaydeden Dinçyürek, bağımlılıkla mücadele konusunun bir bacağında yer alan Sağlık Bakanlığı olarak 3 ayda bu konuda çok ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Görevin tedavi bacağında önemli kısmın Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunu belirten Dinçyürek, “bu konunun bir diğer bacağı ise Sosyal Hizmetlerdir. Rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve bunun devlet tarafından takip edilmesi, bağımlının topluma kazandırılması için çalışmasına, üretmesine imkan yaratmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşmacı katılımcılara plaket takdimi yapılarak anı fotoğrafı çekildi.  

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