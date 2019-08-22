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Ankara'da Oktay, Tatar ve Amcaoğlu görüşmesi başladı

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Ankara'da Oktay, Tatar ve Amcaoğlu görüşmesi başladı
Ankara'da Oktay, Tatar ve Amcaoğlu görüşmesi başladı

Ankara'da Oktay, Tatar ve Amcaoğlu görüşmesi başladı.

Başbakan Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi başladı. Görüşmelerde Başbakan Yarıdmcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’da yer alıyor.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde. Başbakan Ersin Tatar, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılandı.

 

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