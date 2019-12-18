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Annesi yabancı olanlara RMMO’da normal sürede askerlik

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Annesi yabancı uyruklu olan bir Rum genci, babası yabancı olanlar gibi RMMO’da kısa dönem askerlik yapma hakkı edinmek için eşit muamele talebiyle açtığı davanın, temyiz aşamasını da kaybetti.
Annesi yabancı olanlara RMMO’da normal sürede askerlik

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum genç, annesi İngiliz kendisinin de İngiliz yurttaşı olması nedeniyle, annesi Rum babası yabancı uyruklu olanlara tanınan 6 ay askerlik yapma hakkından yararlanmak istedi. Rum Askeri Mahkeme, yasanın sadece annesi Rum, babası yabancı olanları kapsıyor olmasını gerekçe göstererek gencin normal süreli askerlik yapmasına hükmetti. 

Rum genç Askeri Mahkeme’nin kararını temyize götürdü ve Yüksek Mahkemesi temyiz sürecini dün sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, ilgili yasanın sadece babası yabancı uyruklu olanlara kısa dönem askerlik hakkı tanıdığını, yasal boşluğun mahkemeler tarafından kapatılamayacağını gerekçe göstererek Askeri Mahkeme’nin ilgili kararının doğru olduğuna hükmetti. 

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