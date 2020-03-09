  • BIST 106.157
  • Altın 327,546
  • Dolar 6,1042
  • Euro 6,9487
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi

»
Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi
Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 10.  Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde Türkiye Devlet Tiyatroları Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Buzlar Çözülmeden” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cevat Fehmi Başkut’un yazdığı ve K. Alpay Aksum’un yönettiği oyunun konusu; ihtilal sonrası, Anadolu’da kardan yolları kapanmış bir kasaba merkezinde bir akıl hastanesindeki hastaların, idarecileri ve yakındaki kasabanın idarecilerini tımarhaneye tıkmalarını, kendilerini Ankara’dan gönderilen yeni kaymakam, jandarma kumandanı, sağlık müdürü, maarif müdürü, hâkim ve diğer memurlar olarak tanıtmalarını ve gelişen olayları, mizahi ve eleştirel olarak ele alıyor.

Oyunu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Meclis üyeleri de izledi. 

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik oyun sonrası yaptığı konuşmada, Festivalin Uluslararası boyuta taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Antalya Devlet Tiyatroları oyuncularına  gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da yaptığı konuşmada, Beşparmaklar Tiyatro Festivali olarak yola çıktıklarını fakat bugün Uluslararası boyut kazanarak yola devam etmekten  gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek, oyunculara gösterdikleri üstün performanslarından dolayı teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti. 
Festival 11 Mart Çarşamba günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun  “Haka Manki” adlı tiyatro oyunuyla devam edecek.

Tam 10 ve öğrenci 5 TL olan biletler Çatalköy Belediyesi’nden temin edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Kadınca Esintiler 12’ karma resim sergisi açıldı06 Mart 2020 Cuma 10:53
  • Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor05 Mart 2020 Perşembe 11:41
  • Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri sürüyor05 Mart 2020 Perşembe 10:00
  • Batı'nın güzellik anlayışına meydan okuyan '1970 Dünya Güzellik Yarışması' beyaz perdeye aktarıldı04 Mart 2020 Çarşamba 14:12
  • Limasol Karnavalı sona erdi03 Mart 2020 Salı 11:40
  • Super Bowl devre arası şovu hakkında 'porno film, orji simülasyonu' suçlamasıyla şikayet yağıyor03 Mart 2020 Salı 11:28
  • LBO Halk Müziği Korosu’ndan "Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" Konseri02 Mart 2020 Pazartesi 14:07
  • “Kadınca Esintiler” Resim Sergisi Perşembe Günü Açılacak02 Mart 2020 Pazartesi 13:59
  • 25. HASDER Çocuklararası masal anlatma şöleni düzenleniyor02 Mart 2020 Pazartesi 13:52
  • ‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli bugün gösteriliyor02 Mart 2020 Pazartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti