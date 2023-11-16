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AÖA ve LAÜ bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

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Atatürk Öğretmen Akademisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi bütçelerini oy çokluğuyla kabul edildi.
AÖA ve LAÜ bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2023 Mali Yılı Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bütçelerini oy çokluğuyla kabul etti. 

Bütçelerin kabulüyle komite, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 10 saat süren toplantı, saat 20.30 sıralarında bitti. 

36 milyon 270 bin 300 TL’lik Atatürk Öğretmen Akademisi ve 886 milyon 659 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi bütçelerini komitede oy çokluğuyla geçti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarına yarın devam edecek. Yarın saat 13.00’te yapılacak toplantıda Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumlarla kuruluşların bütçesi görüşülecek. 

- Atatürk Öğretmen Akademisi bütçesi

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin kabulünün ardından, ilk olarak Atatürk Öğretmen Akademisi bütçesini görüşmeye başladı. 

Kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademinin yaşatılması konusunda kararlı olduklarını ancak bunun, “yaşasın da nasıl olursa olsun" değil de "sağlıklı, kendini güncelleyen bir yapıda yaşatılması" anlamına geldiğini kaydetti. 

Çavuşoğlu, eklenen 12 kişiyle yenilenen öğretmen kadrosuna değinerek, mevcut kadrodan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akademinin başarılarına işaret eden i Çavuşoğlu, 340 öğrenci ile kurumun tarihinin en yüksek öğrenci sayısına ulaştığını belirtti, “Onlar ‘kapatılcak’ diyor, biz öğrenci alıyoruz, onlar ‘kapatılacak' diyor, biz öğretmen alıyoruz” diye konuştu. 

- Şahali

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali de AÖA’nın bu ülkedeki temel eğitimin standart olarak aynı eğitimden geçmiş öğretmenler tarafından verilmesini fırsat eşitliği olarak gördüğünü kaydederek, fırsat eşitliğini bozanın aslında özel eğitim kurumları olduğu söyledi. 

Akademinin önemi hakkında konuşan ve tarihi bir misyonu olduğunu söyleyen Şahali, kurumu “olmazsa olmaz” olarak niteleyi, çalışmalarında başarılar diledi. 

Konuşmaların ardından AÖA’nın 36 milyon 270 bin 300 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 

Lefke Avrupa Üniversitesi bütçesi  

Daha sonra Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bütçesini görüşmeye başlayan komite, rektör danışmanı Salih Karanfil’e bazı sorularak yönlendirerek, üniversitenin gelir ve giderlerine ilişkin bilgi aldı. 

Soruları yanıtlayan Karanfil, her yıl artan öğrenci sayısına işaret ederek, bu yıl 12 bini geçtiklerini kaydetti, öğrencilerin yüzde 28’inin üçüncü ülkeden olduğunu belirtti.

Komite daha sonra 886i mlyon 659 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı.

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