Arabesk müziğe damgasını vuran Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Arabesk müziğe damgasını vuran şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncusu Ferdi Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilerek Medical Park Antalya Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce ameliyat edilen Tayfur, bu akşam saatlerinde aynı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan Tayfur, sinema filmlerinde kullanılan, kendi yazdığı şarkılarla büyük ün kazanmıştı. Tayfur'un 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde filmi bulunuyor. Aynı zamanda 1982 yılında kendi adına kurduğu Ferdifon Plakçılık şirketini de bulunuyor.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü, 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Aynı zamanda Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüydü.

1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı ve rekor kırdı.

4 yıl önce oğlunun böbreği nakledilmişti

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur veya doğum adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da doğdu. Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan Tayfur, sinema filmlerinde kullanılan, kendi yazdığı şarkılarla büyük ün kazanmıştı. Tayfur'un 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde filmi bulunuyor. Tayfur'un 1982 yılında kendi adına kurduğu Ferdifon Plakçılık şirketini de bulunuyor.