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Arabulucu veya görüşmeci önermeyecek

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BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs’ta “iki tarafın da üzerinde uzlaşmayacağı bir ismi, danışman, arabulucu veya görüşmeci” olarak atamayacağını vurguladı.
Arabulucu veya görüşmeci önermeyecek

BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs’ta “iki tarafın da üzerinde uzlaşmayacağı bir ismi, danışman, arabulucu veya görüşmeci” olarak atamayacağını vurguladı.
Konuyla ilgili olarak sürekli iddialar ortaya atan ve günlük basın toplantılarında sözcüyü “sıkıştırmaya” çalışan Rum-Yunan basını, dün akşam New York’ta gerçekleştirilen basın toplantısında sözcüyü yine aynı konuda soru yağmuruna tuttu.
BM’nin resmi internet sitesinde yer alan basın toplantısı tutanaklarına göre, BMGS Sözcüsü, atanacağı iddialarını daha önce yalanladığı Jane Holl Lute’ün durumuyla ilgili ayrıntı isteyen gazetecilere yanıtında şöyle dedi:

“Bu konuda resmi açıklama yapmamamıza karşın spekülatif iddialar ortaya atıldı. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğumuz şeyleri ortam hazır olduğunda açıklayacağız. Kıbrıs uğraşmakta olduğumuz birçok konu gibi hassas ve karmaşık...”

ŞİMDİ DE FRANSIZ DİPLOMAT İDDİASI

Dujarric, basın toplantısında, bu kez de Fransız diplomat “Jean-Marie Guéhenno”nun isminin ortaya atılarak “AB üyesi bir ülkeden olduğu için danışman atanması taraflardan birince kabul edilmemiş” iddiasının gündeme getirilmesi üzerine üslubunu sertleştirerek şu yanıtı verdi:

“Dinleyin, (konuya ilişkin) ne tür tartışmalar yapılmış olabileceğine girmeyeceğim. Ancak apaçık olan şudur ki; BM iki tarafın da üzerinde uzlaşmaya varmadığı bir şahsı, taraflar arasında arabulucu veya temsilci veya görüşmeci olarak önermeyecek. Sayın Guéhenno konusundaysa özel bir yorumum yok.”

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